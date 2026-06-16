王祖贤艾灸馆生意扩展至美国开分店 剪彩曝光冻龄仙气外貌 曾被爆料指刻薄压榨员工

59岁的王祖贤于90年代凭借电影《倩女幽魂》中「聂小倩」一角，红遍亚洲，即使息影多年，定居加拿大温哥华的她，其一举一动依然是外界焦点。王祖贤近年在温哥华开设艾灸馆，由于生意甚佳，近日再在美国开分店，从网上流传的影片可见，王祖贤亲自为新店剪彩，现场放满花篮，她更与加州大学分校合作，在传统中医药领域大展拳脚。片中王祖贤身穿飘逸长裙，仙气满泻，与宾客亲切合影，展现巨星风采。

王祖贤艾灸馆粉丝慕名而至

王祖贤投身商界并非朝夕之事，她位于温哥华的艾灸馆「灸觉」，早已凭借其明星光环，成为粉丝及当地华人圈的热门去处。据悉艾灸馆生意兴隆，预约不断，王祖贤亦经常被目击在店内亲力亲为，从接待到服务都可能亲自上阵，让不少慕名而来的粉丝，有机会一睹偶像风采。然而在这片繁华景象之下，早前却传出对她极为不利的指控，指她一边谋取暴利，一边压榨员工，发财未有立品。

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网民爆料指王祖贤压榨员工

早前一名网民，自称其姐姐曾在王祖贤艾灸馆工作，他在社交平台痛斥王祖贤压榨员工。该网民指控，艾灸馆收费高昂，单次疗程索价480至600加元（约2658至3323港元），但对待员工却极为刻薄。一位持有专业针灸牌照的员工，时薪仅得30加元（约166港元），远低于其过往工作经验所能赚取的120加元时薪，微薄的薪水，甚至难以负担温哥华高昂的房租。爆料者更指，当员工尝试要求加薪时，王祖贤先是装作听不懂，其后更摆出「店里顾客多，你爱做就做」的强硬姿态。由于待遇太差，店内员工流动率极高，但爆料者称王祖贤恃著自己名气大、客源足，根本不愁请不到人。

王祖贤昔日曾是港产片女神

昔日的王祖贤是华语影坛的传奇人物，她所塑造的「聂小倩」，至今仍是无可超越的经典，被封港产片女神。此外，她在《青蛇》、《赌神》、《东方不败之风云再起》等多部电影中的演出，亦同样令人印象深刻，其独特的气质和美貌，为她奠定了在影迷心中不可动摇的地位。

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