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赵世曾长女赵式芝与同性密友JW甜爆同框 逆龄生长展现幸福笑容 父曾豪掷5亿招驸马

影视圈
更新时间：11:00 2026-06-16 HKT
发布时间：11:00 2026-06-16 HKT

46岁的赵世曾长女赵式芝近日与朋友饭叙，而她的公关好友郑绍康将大合照，分享到其社交平台，瞬间成为了城中热话。在聚会中，除了捕捉到名媛赵式芝的身影外，其同性密友JW亦在照片中曝光，众人围坐在一张大圆桌前，气氛轻松愉快，而JW早已融入赵式芝的朋友生活圈子。

传赵式芝与同性新欢爱得火热

当天赵式芝身穿简洁的白色衬衫，戴着眼镜，坐在席间展露出灿烂而满足的笑容。而她的密友JW则紧紧的站在她身后，一身素雅的中性装扮，最引人注目的是，在爱情滋润下的赵式芝，神采飞扬，容光焕发，与前几年经历婚变时的状态相比，仿佛逆龄生长，重拾昔日的光彩与活力，状态大勇，幸福之情溢于言表。

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赵式芝结束7年同性婚姻

赵式芝自2019年与波尔表太子女杨如芯（Sean）结束七年婚姻后，赵式芝的感情生活一直备受关注。同年，她被传媒揭露与从事地产行业，小学女同学JW已低调交往大半年。面对外界的追问，赵式芝起初只称对方为「好朋友」，保持一贯的低调作风。同年4月，两人被拍到双双现身马场，在传媒的见证下，赵式芝首次松口默认恋情，坦言：「好稳定，但尽量唔想咁高调。」此后，两人不仅一同出游，去年更被目击在新加坡结伴欣赏Lady Gaga的演唱会，享受二人世界。

赵世曾花5亿为女儿招驸马

回顾赵式芝的情路，可谓充满传奇与挑战。作为富商赵世曾与女星姚炜的女儿，她的一举一动都受到外界注意。2012年她勇敢地公开与杨如芯在法国结婚的消息，成为香港首对公开承认合法同性婚姻的名人夫妇，为平权运动写下重要一页。这段婚姻虽然爱得痴缠，却始终未能获得父亲赵世曾的认可。赵世曾不仅公开反对，更一度扬言要掷出五亿港元为女儿招亲，引发全球轰动。

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