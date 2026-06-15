商台高层当奴被指言行虚伪 前主持云海直斥「呕心」 爆电台欺凌文化严重：年轻DJ被打压

专攻神秘学的知名主持云海，日前亮相张慧敏（Son姐）的网络清谈节目《与Son对话》，提及当年与前东家商业电台不欢而散的个中内情。他不仅揭露了心血作品被暗中「阉割」的经过，更道出管理层面对争议时的懦弱与推卸责任。这番言论让其十多年前控诉旧主的一段短片再次于网络疯传。

云海不忿商台跪低

据云海忆述，昔日主理人气节目《摩星岭4号》时，曾因触及宗教圣物话题而惹来监管机构干预。然而，电台主管非但没有力挺自家员工争取清白，反而越俎代庖，在毫无知会下直接向当局妥协。更令他心灰意冷的是，某次邀请青年探讨社会时事后，他翌日重温时才惊觉有近二十分钟的访谈遭人偷偷剪走，期间完全没人跟他打过招呼。这种彻底抹杀创作者尊严的举动，最终成为他决定挂冠求去的致命伤。

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云海斥当奴呕心

当他透过社交平台宣告劈炮后，随即引来电台高管来电。他本以为会换来一句解释或安抚，结果却是无缘无故被对方隔空狂轰一顿并匆匆收线。最离谱的是，随后Donald（当奴）紧接致电，态度却一百八十度大转变，温柔地反问他为何如此冲动。云海直斥这种「软硬兼施」的交替戏码极度造作，直言早已看穿对方的「奴才性格」，更以「反胃」来形容这种表里不一的虚伪作派。

云海揭商台欺凌文化严重

此外，云海更剥开了该机构败坏的职场风气。他毫不讳言地指出，资深广播员排挤新晋DJ的恶习根深蒂固，即使他屡次向上级禀报也无济于事。他重申，入职前已与资方划定言论界线，但每当遇到投诉，高层为了明哲保身便会剥夺他的申辩权利。他叹息这正正反映了管理层为了怕麻烦而随时牺牲前线人员的自保心态。

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云海揭传播界光怪陆离

其实早于十数载之前，云海已拍片大控诉前东家的种种不是。藉著这次Son姐的专访，昔日的鸣冤片段再次被炒热。访谈间他还分享了过去在其他传媒机构（如王维基旗下频道）的点滴，更提及某年万圣夜直播遭人强行腰斩以迁就其他嘉宾的荒诞往事，句句皆是传播界光怪陆离的真实写照。

网民撑云海节目高质

该集节目曝光后，随即在网络激起千层浪。大批粉丝对云海的遭遇感到忿忿不平，有人认同主持人的分析，嘲讽涉事主管自视过高、处理手法极度拙劣；亦有听众把矛头指向Donald，批评他平素摆起明星架子。不少老听众则留言缅怀《摩星岭4号》的黄金时代，赞扬云海提携后辈及坚守原则的风骨。甚至有知情人士加码爆料，指另一大哥级人物森美当年亦曾苛待新人陈强，只要对方稍有差池便死咬不放，与对待其他人的态度有天壤之别。