港产片《火遮眼》美国上映获激赞 烂番茄评分97% DC高层James Gunn：当代最佳动作片之一

由《九龙城寨之围城》动作导演谷垣健治执导的最新电影《火遮眼》（The Furious）近日在美国上映后，口碑载道，不仅在影评网站烂番茄（Rotten Tomatoes）上获得高达97%的新鲜度好评，更吸引了DC影业联合执行长James Gunn入场观看并在社交平台X上给予高度评价。《星岛头条》将为你整合《火遮眼》的剧情简介、演员阵容、评价、上映日期。

《火遮眼》为何是港产片？

《火遮眼》（The Furious）虽然由日本动作大师谷垣健治（Kenji Tanagaki）执导，并由国际团队参与制作，但其核心创作班底、动作设计理念及精神传承均源于香港电影。谷垣健治师承香港「甄家班」（甄子丹动作特技团队），长年在香港电影工业中担任动作指导，学得一口流利广东话。谷垣健治曾凭借《怒火》及《九龙城寨之围城》两次荣获香港电影金像奖「最佳动作设计」，其风格深受香港动作电影的影响。电影从剧本开发、拍摄手法到明快的剪接节奏，处处流露著香港动作片的黄金时代烙印。虽然电影中以英语为主要语言、在泰国拍摄制作，但主要班底（监制：江志强、许学文、谭芷珊；编剧：许学文、麦天枢、岑君茜）都是香港人，加上由安乐影片出资与制作，因此被归类为港产片。

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火遮眼丨DC高层James Gunn发文大赞

刚刚完成《超人：明日之子》（Man of Tomorrow）部分拍摄工作的DC影业（DC Studios）联合执行长（Co-CEO）James Gunn，日前带领剧组成员一同观赏了《火遮眼》。他随后在X（前称Twitter）上发文盛赞：「天啊！刚和《Man of Tomorrow》的演员及工作人员去看了《火遮眼》。我本以为谷垣健治在《九龙城寨之围城》后的表现已无法超越，但《火遮眼》证明了他是当今最杰出的动作片制作人之一。我们所有人都超爱这部电影！」James Gunn的赞赏无疑为《火遮眼》的动作场面给予了最高肯定，也让全球影迷对谷垣健治的导演功力更具信心。

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火遮眼丨烂番茄97%新鲜度 外媒与网民激赞

《火遮眼》在美国上映后，专业影评与观众口碑极好。根据知名影评网站烂番茄（Rotten Tomatoes）的数据，本片基于107条专业评论，获得了高达 97% 的新鲜度认证；而代表观众口味的爆米花指数也达到了 95%，显示出专业与大众市场的一致高度认可。

外国影评人及网民同样给予了压倒性好评。有网民称赞：「电影结尾在警察局那场五人乱斗，堪称影史上最伟大的暴力美学展示之一」、「令人难以置信的动作场面与混乱的盛宴，当你以为它无法再升级时，它总能将你带到一个全新的层次」、「就像一剂肾上腺素直击你的心脏」、「这是一部你必须亲眼看见才会相信的电影」。

《火遮眼》主要演员阵容：

火遮眼丨故事简介与演员阵容

故事讲述由中国动作演员谢苗饰演的主角王伟，在女儿雨晴（杨恩又饰）被人口贩卖集团绑架后，因当地警方的腐败而求助无门。被逼到绝境的王伟，最终决定以暴制暴，独自踏上复仇之路，对抗整个邪恶组织。

《火遮眼》由中国实力派动作演员谢苗担纲主角，印尼动作巨星林科灯(Joe Taslim)、黎唯(Brian Le)、岩永丞威及雅彦·鲁伊安(Yayan Ruhian)亦在片中有精彩演出。顶尖动作演员的加盟，为电影的打斗场面生色不少。

火遮眼丨各地上映日期

《火遮眼》已于多个国家及地区陆续上映，详细日期如下：