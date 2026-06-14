孙慧雪狂做丰胸疗程当「最索代言人」  低胸马甲迫出雪白澎湃上围  网民以为系林志玲

现年43岁的前TVB女星孙慧雪（Snow），虽然已为人妻近10年并育有两子，但依然保持着十年如一日的童颜美貌与火辣身材，被网民封为「最索人妻」。近日，已连续第八年为丰胸公司担任代言人的她，再次为品牌拍摄全新一辑宣传照，尺度更胜从前，性感程度爆灯，引发网民热议。

孙慧雪骚迫爆身材代言丰胸品牌

从最新发布的宣传照可见，孙慧雪的状态正值巅峰，绝不像一位两子之母。照片中，她不论是展现甜美可爱的笑容，还是轻托香腮，都散发著极致的妩媚感觉。其中一组造型，她身穿红色紧身马甲上衣，配搭简单的牛仔裤，完美突显出她傲人的上围和纤细的腰肢，丰满的「迫爆身材」叫人看得目不转睛。另一组照片中，她换上黑色西装外套，内搭性感胸衣，帅气与性感兼备，展现出多样的魅力。

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孙慧雪努力做丰胸疗程

孙慧雪亦在社交媒体分享拍摄感受，表示团队为求新鲜感，从服装、形象到拍摄都付出了极大努力，而她自己也积极做运动和丰胸疗程，务求将最完美的一面呈现给大家。她写道：「身为美胸代言人已经第八年！每一年我哋都非常重视拍摄新一辑相片...务求将最完美嘅效果呈现出嚟！」敬业精神可嘉。

孙慧雪比陈自瑶更索？

这辑照片曝光后，立即引来大批网民和圈中好友留言激赞。不少粉丝认为孙慧雪的状态更胜从前，甚至有网民惊讶地表示：「第一眼望以为系林志玲」，认为她的气质与台湾第一名模林志玲有几分相似。更有粉丝将她与同样是丰胸代言人的另一位「最索人妻」陈自瑶比较，大赞孙慧雪「更美更索」，并封她为「全港最靓丰胸代言人」、「无敌代言人，全港第一」。看来，孙慧雪的女神地位在粉丝心中，依然无可取代。

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