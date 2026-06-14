黎诺懿儿子向父母追讨7万元利是钱 小春鸡：只信钱 「5亿驸马」惊叹囝囝数口精

45岁的黎诺懿于2014年与前港姐李洁莹结婚，由于太太家族资产雄厚，令他多年来一直拥有「5亿驸马」的称号。婚后二人育有两名儿子，分别是8岁的大仔「小春鸡」黎峰睿及4岁的细仔「小冬牛」黎奕辰，一家四口幸福美满。近年黎诺懿不仅在演艺事业上稳步发展，其慈父形象更是深入民心。日前，他在接受访问时笑谈大仔「小春鸡」黎峰睿惊人的「数口」，意外揭示了儿子对金钱的敏锐触觉。

黎诺懿儿子「小春鸡」活用乘法追债

黎诺懿近日在访问中，分享了一则令人啼笑皆非的趣事，完全展现了儿子的精明。黎诺懿有一次问儿子会信哪些宗教，想不到「小春鸡」黎峰睿回应「只信钱」，跟著补充「健康都好重要」，有著超乎年龄的成熟，黎诺懿笑称：「8岁仔已经知道钱同健康好重要，系并存，一样咁重要。」而这种触觉，在今年农历新年后达到了顶峰。黎峰睿过去7年的利是钱一直由妈妈代为保管，今年他首次获得「财政自主权」，便立刻清算过去的账目。黎峰睿直接拿著今年的利是金额，向妈妈追讨过去7年的「欠款」，更懂得运用乘数法，大胆地将今年的数目乘以7，黎诺懿表示，譬如今年有一万，就乘以七，即是欠他7万元，这种利是钱「起钉」的举动，让黎诺懿大为震惊，惊叹儿子「数口精」，小小年纪已懂得为自己争取权益。

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黎诺懿曾指「读书无用」引起争议

黎诺懿的教育方针与老婆南辕北辙，他自言从来不是严父，偏向跟小朋友玩乐，相反老婆则认为儿子年纪尚轻，现阶段应该专注学业。而黎黎诺懿早前一句「读书无用」惹来不少争议，黎诺懿曾解释其破格想法：「我就觉得读书无乜用，20年后AI、电脑都好发达啦，所有嘢都唔使背，我细个就花好多时间背乘数表、代数、公式，但出到社会根本就未用过。」但引起争议后，他马上补充澄清并非指乘数表完全无用：「除非你系做科学家、物理家，或者研究火箭，否则读死书无用。」想不到儿子黎峰睿已经活用乘法，将利是钱数目放大，网民纷纷笑指「乘法」确实很有用。

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黎诺懿老婆家底超强劲？