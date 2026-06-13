陈敏儿离世丨生前自爆丧夫后将廖启智遗物全丢弃：仲有咩价值呢 留一物件寓意催泪

80年代TVB当家花旦、廖启智遗孀陈敏儿昨日（12日）因病离世，终年65岁。陈敏儿80年代入行不久与同届训练班同学廖启智拍拖，两人于1987年11月11日注册结婚，陈敏儿曾透露，当年刻意挑选「11月11日」作为婚期，是取其「一双一对、一生一世」的美好寓意，期盼能与丈夫白头偕老。然而造化弄人，廖启智于2020年底确诊患上胃癌，抗病未够半年便不幸病逝，终年67岁，这对圈中公认的恩爱夫妻从此天人永隔，未能携手走到白头。

陈敏儿只保留廖启智DIY绣花小银包

在经历丧夫之痛后，陈敏儿曾于去年为港台节目《学人沙龙：生死一课》担任嘉宾，大方分享自己对生命与死亡的感悟。在节目中，她向大众展示了一个怀旧款式的绣花小银包，并指这是廖启智生前送给她的礼物，亦是丈夫「硕果仅存的遗物」。陈敏儿坦承当日廖启智离开时，自己出现了丧亲者的极端哀伤反应，将丈夫的所有遗物全数丢弃，她忆述当时的心境：「当然我觉得系潇洒，但其实我处于丧亲者嘅哀伤中一个极端反应。」

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陈敏儿将自己物件与廖启智遗物全丢弃

陈敏儿坦言当时因丧夫之痛而出现极端反应，更一度将廖启智的遗物「一件不留」全部丢弃：「我当时觉得自己好潇洒，我谂我都系𠮶啲丧亲者其中一个极端反应。唔单止佢𠮶啲，连我啲相，衫全部揼晒。我执佢遗物嘅时候，好感触，佢全部啲衫塞埋一齐唔知塞咗几多年，我同啲仔全部都未睇过，塞埋晒喺柜桶底，好多嘢，但系个感慨系，点呢？人而家都唔喺度，𠮶啲嘢对于呢个世界上冇一个人系重要，当然对于智叔系重要，佢仲要收埋柜桶底唔畀我哋睇。𠮶阵呢份感慨令我觉得人死咗之后，喺世界上面嘅遗物，其实仲有咩价值呢。当日对你最有价值嘅嘢，当你唔存在嘅话，其实𠮶啲嘢都冇咩价值。」陈敏儿续说：「我都唔少嘢㖞，有一日我都会走，无谓麻烦两个仔帮我执，我索性将连自己嘅旧照片、旧衣物，同智叔嘅嘢一齐揼晒。」

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陈敏儿曾坦言对「极端断舍离」感到悔憾

当情绪平复后，陈敏儿坦言对当初的「极端断舍离」感到悔憾：「因为有啲嘢的确有好好嘅价值，但系我已经揾唔返。幸好留返呢个银包仔，系珍贵嘅，就系幸好，点解佢可以幸存，因为呢个银包仔系摆碎银，𠮶阵仲要入表，所以我摆喺车上面。呢个系智叔送畀我嘅银包，珍贵嘅地方，除咗系智叔嘅最后一件遗物，仲系智叔DIY亲手做。我收到嘅时候好感动，因为佢好忙，呢啲手工艺唔系佢强项，但系佢就系手工做咗呢样嘢畀我。我唔知点解佢会送银包仔畀我，我自己赋予佢一个意义，唔知道佢系咪想话畀我知：『放心啦，我就系你嘅经济支柱。』」

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廖启智曾对老婆陈敏儿发表爱的宣言

在幼子廖文诺离世一年后，正值两人结婚20周年，廖启智特意与陈敏儿再次穿上婚纱礼服行礼，当时廖启智向太太发表爱的宣言：「她是我的最佳女主角，是我的。不是大家的，是我的，也是她儿子的。」可惜廖启智在2020年底患胃癌，于2021年离世，陈敏儿曾表示廖启智的病情来得突然，当时只有60几岁，年纪不算大，而且生活算健康，本来计划疫情过后去新疆旅行，没想到廖启智身体不适，食几星期中药没有好转，再到医院求诊怎料已是末期胃癌，医生告知寿命仅剩一至两个月。廖启智曾因病情曝光感到不安，陈敏儿为安抚老公：「我同佢讲外面啲记者虽然要工作、要报道你嘅事，但我想讲，佢哋每个嘅眼神都流露担心，佢哋唔止打工，还带住一份关心，你见大家几爱锡你。」陈敏儿鼓励廖启智将外界的祝福、祈祷、诵经视为「礼物」，感受有很多爱，盖在身上好温暖。陈敏儿亦曾回忆廖启智最遗憾未能亲眼见证儿子结婚。为弥补遗憾，陈敏儿曾提议：「不如预先录音或拍段片，到阿仔结婚那天赠他两句，譬如做人丈夫应该要点，预先买礼物畀未来新抱，甚至预先买礼物畀个孙，帮个孙改定名。」

陈敏儿形容廖启智最后日子意义重大

廖启智之后心情转变，曾感谢太太：「多谢你，如果没有你，我不知道怎样死。」陈敏儿知道老公对她的肯定：「人真系要知道点死，这个差不多是他最后跟我说的话。」当时陈敏儿选择留守医院陪伴走最后一程：「我睇到夫妇一场，原来人生最重要一步是进入死亡一刻，我陪伴著他，好好地送佢上车。」陈敏儿形容廖启智最后的日子，对二人来说意义重大。陈敏儿一直未有完全放下伤痛，在2024年，两人结婚38周年纪念日，陈敏儿曾在社交平台分享当年的婚纱照悼念亡夫，并感叹写道：「我早已白头，可惜他未能到老。上天不从人愿，人生不似预期，世事本是无常，变幻原是永恒。」