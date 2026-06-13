世界杯2026｜加拿大天王天后现身多伦多开幕礼 Alanis领军4.5万人唱国歌 Michael跟合唱团表演掀动球迷情绪

4年一度球坛盛事世界杯陆续在3个主办国开锣，继墨西哥之后，加拿大方面亦于当地时间12日下午假多伦多BMO球场进行开幕战──B组赛事加拿大对波斯尼亚，并举行了盛大的开幕仪式。开幕礼由加拿大男星、「乐高蝙蝠侠」Will Arnett作为暖场嘉宾，他以极具感染力的演说欢迎各国球迷来到加拿大观赛。接着由加拿大情歌王子Michael Buble联同The Sole Power Choir合唱团，一起高唱《Bring It On Home to Me》，象征加拿大站上国际足球盛事的舞台，令场内一众加国球迷情绪高昂，纷纷舞动「枫叶国旗」。

赖恩雷诺士、米克迈亚斯观赏开幕战

开幕礼最高潮时刻，就是加拿大天后Alanis Morissette带领全场45,000人高唱加拿大国歌，伴随而来更有加拿大皇家空军战机队进场，打造出气势磅礡的超震撼场面。除了天王天后驾临外，加拿大歌手Alessia Cara、Jessie Reyez、巴勒斯坦创作歌手Elyanna，以及原住民表演者均有参与开幕礼演出。而原籍加拿大的「死侍」赖恩雷诺士（Ryan Reynolds）和谐星米克迈亚斯（Mike Myers）均有到场观赏开幕战。

大力神奖杯突然「漏气」

虽然加拿大的世杯开幕式看似系威系势，但期间亦发生了「虾碌」场面。事缘大会安排了一座仿照大力神奖杯（世界杯冠军奖杯）而制的吹气道具登场，然而吹气大力神奖杯出现无耐便突然「漏气」，顿成国际级大笑话！此外，在开幕战举行前数小时，有示威者在多伦多某繁忙高速公路附近拉起写有「将以色列踢出FIFA（国际足总）」的横额，抗议国际足总仍与以色列联系。