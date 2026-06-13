70岁米雪破格挑战「韩团鱼网装」跳唱《APT》震撼全场 「佳视之友」合体爆料掀回忆杀

米雪一连两场《友你有米55派对骚》昨晚（12日）于麦花臣场馆举行首场演出，今次是米雪1庆祝入行55年，嘉宾十分阵容强劲，包括有余安安、阮兆祥、石修、何家劲、叶振棠、罗家英、赵雅芝、张与辰等。打头阵表演的白彪跟米雪合唱时勾起当年「郭靖与黄蓉」回忆，指两人试过十日十夜拍摄无瞓觉，更背对背休息，搞到成日NG，好开心就是配音泰文，是第一部打入泰国的电视剧，共挈到星马泰登台。

「佳视之友」合体掀回忆杀

接着到到「佳视之友」文雪儿、魏秋桦、白彪、罗乐林在台上谈及已故梁小龙，为各人起花名趣事。魏秋桦重提传媒盛传跟米雪不知，源于炸鸡脾事件，有日聚会吃炸鸡脾搞到成口油，岂料有记者合照，由于满口油腻未有合照而有日报导指两人不和拒绝合照。自称入行58年的罗乐林，表示演杨过表现好差，亦未试过公开唱歌，在众人合力鼓励下清唱《大地恩情》。

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赵雅芝压轴出场与米雪合唱掀高潮

官仔骨骨的石修出场获米雪大赞是靓仔男神，又爆对方吃早餐都要Jel头。饰演「展昭」的何家劲感激当年初入行获米雪指点，最难忘跟对方到台湾拍剧遇地震，当时慌忙找米雪一起离开，原来对方已上车率先离开，相当搞笑。米雪表示跟余安安曾一起印尼登台，即时学唱印尼歌，余安安则谓米雪是她学姐，好有渊源。罗霖和刘纬民上台时，罗霖大爆米雪保养方法，原来对方喜欢行山，就连吃饭也会将食物剪到变细件，大件食物畀人吃，又视对方为偶像，两人曾合作《万里长情》，当时自己是新人挂住背剧本，米雪突袭拍她搞到险些忘记。刘纬民自嘲做过多个电视台高层都执笠，当中有佳视、丽的、亚视，自认脚头不好，但今晚前来畀好脚头米雪。米雪大爆罗家英教她练气功同太极，但只教了一日，就叫她自己练习。黄日华表示跟米雪从未合作，不过明星足球成日见，因为尹志强关系是队员，米雪则是啦啦队，大家经常出埠玩。压轴出场的赵雅芝，身穿红色晚装现身的她，献唱《上海滩》，米雪表示跟赵雅芝是同年代演员，大赞对方在内地好受欢迎，值得学习的艺人，今次专诚抽空演出，亦多谢粉丝、好朋友来捧场，这些缘份和福气是她55年来的收获。演唱会尾声，米雪献唱《每当变幻时》，大银幕播放多张米雪与巳故男友尹志强合照外，还有得奖照片。

米雪鱼网衫look跳唱《APT》震撼全场

完骚接受访问，米雪坦言感谢多位好友参与演出，由于好多歌曲要唱，搞到导演也要cut歌，其中一幕跳唱《APT》多得导师指导，服饰配合出来效果颇有韩团感觉。谈到她身穿鱼网衫look演出，连石修也扬言下次演出会配合。问到可会鼓励石修骚肌，她笑说：「佢要涂油！下次揾埋佢跳，佢仲跳得。」提到钟景辉、陈敏儿相继离世，米雪表示以前有跟已故的廖启智跑步，彩排时得知陈敏儿离世消息，对上一次跟敏儿见面是廖启智离世后相约饮茶。问到认识这两位圈中朋友相继离世，心情会否好沉重？她说：「这个是人生必经阶段，当然婉惜，但要收拾好心情去处理好心情。」米雪又指大银幕出现已故男友的尹志强合照，由导演话事挑选，更认为尹志强在自己心目中占很重位置，带给她很多欢乐，大家会研究做人处事是亦师亦友。石修笑言儿子陈宇琛（Sam）为他拣选服装，下次有机会跟米雪一齐开骚自己可以打扮得更狂野，又赞米雪刚才鱼网衫Look好有惊喜。问到下次可会考虑骚腹肌？他笑说：「一旧嘛！尽量啦！」提到陈敏儿离世，石修坦言听到消息好意外感到愕然，不清楚对方身体状况，但曾跟对方合作过剧集《风雨晴》及《书剑恩仇录》，更大赞对方很专业做事好有要求，是一位勤力演员。谈到儿子陈宇琛（Sam）在《IT狗2.0》还原了父亲石修在剧集《隔世追凶》中的「滴血催眠术」成为焦点之一，石修笑指儿子演绎这场戏有99分。

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