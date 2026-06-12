单立文罕爆与老婆胡蓓蔚房事 自揭12年无性生活求助专家：我系咪可以考虑离婚

由曹永廉、萧正楠、吴若希及车婉婉担任主持的无线（TVB）节目《夫妻肺片》，今晚（12日）10时30分于翡翠台播出最后一集。压轴一集请来麦长青（麦包）、单立文（豹哥）、麦玲玲、罗泳娴，以及第二度担任嘉宾的赖慰玲齐齐大谈夫妻相处之道。向来语出惊人的单立文在节目中火力全开，更自揭长达12年没有性生活！

单立文惊爆与胡蓓蔚12年无性生活

在与性治疗师何慕诗探讨夫妻性生活环节中，单立文发动「九唔搭八」的提问攻势，抛出多个无厘头问题：「性交系咪可以转运？」、「唔系，我系想问『姓交』系咪可以转运啫」、「如果唔系有心冇力，系冇心有力咁会点？」令专家哭笑不得。随后，单立文竟然大爆自己与老婆胡蓓蔚的房事状况，自揭长达12年无性生活：「我十二年都冇」、「成日做，会有种好烦厌（嘅感觉）」、「我第二朝开07㖞」。最后他更搞鬼地向何慕诗发问：「我系咪可以考虑离婚呢？」啜核的发言令主持车婉婉强忍笑意，并大赞：「豹哥得㖞」。

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单立文激战吴若希与赖慰玲

除了大爆私隐，单立文在节目中亦展现出转数快又调皮的一面，与吴若希及赖慰玲连环斗嘴。当麦长青分享太太虽然嘴上嫌弃他，但始终陪伴在侧时，单立文在一旁做出惹人发笑的手势。吴若希见状即时出声质问，却惨被单立文一句击沉：「点Get嘢呀你，唔怪得你成日上C1啦你？！」令吴若希无言以对，当场笑到失控。

其后，当赖慰玲提到不少年届四十的女性朋友会突然萌生离婚念头以「揾番自己」时，单立文再度发功挑机，作势向她泼水并连珠炮发：「你停经未？你未停经就冇资格讲呢啲嘢！」疯狂的发言令赖慰玲笑到趴在枱上，现场气氛如街市般热闹失控。

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女星大谈保鲜法 吴若希被逼供

探讨「爱情保鲜法」时，吴若希惨成众女星的围攻目标。麦玲玲先将焦点转向她：「例如老公会问若希有冇闹佢老公呀？」吴若希随即试图转移视线，大赞麦玲玲的老公：「何生好有型，佢成日赞何生架，何生都系欣然接受嘅。」不过车婉婉并未放过她，马上追问：「你最近称赞老公系几时？」被杀个措手不及的吴若希静止了数秒，最后只能以笑遮丑答道：「我真系唔记得」。

至于赖慰玲则分享与老公会大玩「角色扮演」来维持新鲜感：「对得耐要制造爱情，我会想佢追番我」、「我会例如听日开始，我哋系唔识嘅，我出咗去之后哩，你要打电话嚟『Hello』」。她又表示收到花会感到开心：「我觉得十年唔逢一润有扎花都几好，夫妇都（相处）要识得玩游戏。」而罗泳娴则崇尚贴地做法，表示两夫妻会像拍拖时一样相处，并坚持不请工人，凡事亲力亲为。

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麦长青与单立文感激老婆不离不弃

谈到男性角度的「中年危机」，麦长青与单立文皆表示年纪与体力不是最大问题，最重要是保持心态不服输。麦长青更趁机向太太发表深情宣言：「好嘅老婆，旺你三代，真系嘅」、「我结婚时我银行得三万蚊，连埋啲咭数我争廿几万，佢咁都肯嫁畀我。」

平日爱开玩笑的单立文听后亦难得展现深情一面，向太太表达谢意：「我都好感激我有一个咁嘅老婆，佢改变咗我一生，因为佢用爱感染到我，令我大开眼界。」为节目画上温馨感人的句号。