给阿嬷的情书｜刘德华现身撑16亿票房男主角王彦桐 李思潼否认签约赵露思公司

在内地大收16亿人民币票房的电影《给阿嬷的情书》将于香港上映，今晚在尖沙咀举行首映礼，导演蓝鸿春、男女主角王彦桐、李思潼齐出席，并邀靖财政司司长陈茂波亲临主礼，林建岳、刘德华和黄子桓等以发行商代表撑场，黄百鸣儿子黄子桓在活动结束后，匆匆离开，没有受访。

李思潼讲心唔讲金

王彦桐、李思潼均表示，期待能跟刘德华合照，盼有机会合作。刘德华影大合照时站在王彦桐身旁，拍拍他以示鼓励，刘德华没有受访，在活动结束后离开时，同王彦桐握手。王彦桐、李思潼谈到对香港票房的期望，二人称顺其自然，反而期待香港观众的反应，希望引起共鸣。问到电影票房大收是否有分红？王彦桐反问「会有吗」，明言要问问导演，对于有指接拍时仅收几万元片酬，他对此表示「不太好讲」，李思潼称接拍是缘缘于故事吸引，比起片酬更在意作品本质。

王彦桐护花

向李思潼求证签约赵露思所属经纪公司的传闻，她指消息不实，望外界先关注《给阿嬷的情书》，落实时再公布，对签约公司一事顺其自然。早前李思潼在内地宣传时对靠近的男粉丝脱口说「你是男生不可以靠这么近」惹热议，她解释不介意粉丝合照，惟要保持距离，才提醒对方，王彦桐也帮口指当时的男粉丝「欠边界感」。王彦桐首次访港，透露昨日抵步帮衬大排档、饮冻柠茶，曾来港的李思潼称不怕肥最爱「菠萝油」，上次来港在铜锣湾海旁见途人放狗，感觉好舒服想再去。