高海宁自爆稳入《新闻女王3》：应该唔会冇我挂？谭俊彦誓踢走何广沛延续佘诗曼感情线

陈豪、高海宁、谭俊彦、张俊朗、陈豪及罗子溢等二十位艺人今日在深圳出席TVB发布会，会上一众演员亦介绍将开拍的剧集《新闻女王3》、《新闻官许诗晴》、《正义女神2》及《模范律师团》等。

谭俊彦与高海宁一起受访，对于将开拍《新闻女王3》，谭俊彦指不久前接到通知，他指好高兴可再与一班拍档合作，又希望在《新闻女王3》中能有多点篇幅讲他与佘诗曼的感情：「《新闻2》仲有很多故事未交代，希望将我哋（佘诗曼）呢段感情再讲落去，踢走何广沛，佢哋分咗手，（再续前缘？）我哋不嬲冇停过。」

谭俊彦未知何时开工

谭俊彦又指总监制钟澍佳期望《新闻3》可与医疗剧crossover，医好自己的脚，这样就可以陪佘诗曼跑新闻，至于何时开拍？他表示未知，不过相信有消息会再公布。

高海宁穿上戏服就能入戏

高海宁对《新闻女王3》有份感到非常开心，她指因班底已很有默契，加上自己着起戏服就已能入戏，所以很期待开拍时再与大家一起玩。问到是否已落实有她份？高海宁说：「我见到有，应该唔会冇我挂？（因为你仲有另一套！）我今日系代表《新闻官许诗晴》，我相信呢个话题会发展得越来越阔。」至于《新闻官许诗晴》的进度？她指未落实，但很期待，又谓许诗晴一直好坚强，希望角色可以展现脆弱的一面。

