丁子朗第三度办画展爆作品诉说「我喜欢的人已经有喜欢的人」经历 森美愕然悼念陈敏儿：望天家相聚

丁子朗（丁丁）今日举行「艺术之旅:共鸣瞬间」作品展，获得圈中好友吴若希（Jinny）、森美、胡鸿钧、麦美恩到场支持。第三度举行作品展的丁丁，表示今次展示事十幅画作，关于人、蜜糖、爱情、世界观等，其中一副画作有三个人互揽，意思指「我喜欢的人巳经有喜欢的人」，亦是自己曾经遇过的经历。

胡鸿钧望学习陈敏儿正能量

提到陈敏儿今日离世，森美表现愕然，表示不清楚觉得很突然。他说：「佢系一位前辈，细细个睇佢演出，佢系一个虔诚基督徒，我作为基督徒，喺艺人当中佢有好多榜样畀我哋做，例如：家庭、人生当中苦痛，点样凭住信仰坚持行每段路，畀好多学习同借镜，希望将来日子喺天家见到佢。」胡鸿钧则谓未有机会跟陈敏儿合作，但认为对方为人非常善良，带来很多正能量给身边的人，希望来世有机会跟对方学习。丁丁指未睇过陈敏儿的作品，但希望对方安息。

森美替吴若希演新处境剧开心

提到吴若希演出新处境剧《爱‧回家之三代同糖》，森美表示戥其开心，反而担任对方太忙，因为拍处境剧接拍不到其他剧，又赞吴若希演出很好。问到可有兴趣客串演出？森美笑言如果可以找他会演爷爷，即车婉婉的爸爸。胡鸿钧表示不会自荐唱主题由，理应吴若希唱，不过对方现在工作排山倒海，将会跟吴若希在七月中于广州开骚，希望对方都注重身体。

