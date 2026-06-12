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何依婷《夫妻肺片》爆seed公审老公惹网民激辩 被狠批拜金兼作状撰文反击：人生靠自己才可靠

影视圈
更新时间：12:00 2026-06-12 HKT
发布时间：12:00 2026-06-12 HKT

何依婷（Regina）日前为TVB节目《夫妻肺片》担任嘉宾，当晚话题围绕「天使与魔鬼前度」及「成班男人出去玩」两大辛辣主题展开激辩，向来以斯文甜美见称的何依婷在节目中爆SEDD分享超震撼经历，由怒撇极品前度，豪开3万支票掟走渣男，到「反客为主」应付老公兄弟化身感情调解员，他成功阻止了老公出去夜蒲，还直接拆解了对方的烦恼，「快、狠、准」的招程度令在场嘉宾哗然兼疯狂拍手叫好！

何依婷被批好拜金好作状

节目播出后引起极大回响，有人赞何依婷敢作敢为：「对付渣男就系要咁！」、「，但亦人说：「首先系个兵仔要求赔偿佢损失，佢又咁豪爽畀三万，请你思考下中间发生咩事。」、「打扮化妆，好努力扮有气质。 但一开口、眼神、教养，真系呃唔到人，好拜金好作状。」亦有人对她执屋时发现老公仍收藏前度相片感心寒：「床下底㖞！呢个位太有画面感！」、「想知佢老公点答！世纪求生欲测试！」何依婷随后在IG发文回应，强调分享过去经历是希望借此鼓励女性自强。」

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何依婷为狰狞表情一事回应

何依婷在节目出后，于IG时动态发文，疑为狰狞表情一事回应：「藏在心里很多年，鼓起勇气说出来不是因为谁对谁错，而是因为这是很好成长的一课，也想借此跟大家分享。靠谁都不可靠，靠自己才可靠。让自己强大起来，发光发亮才活得更有价值，这也是一直坚持工作和学习的原因。毕竟爱谁，谁都有机会不爱你，自己才是一生中的真爱和安全感。人生短短三万天，把时间投资在自己身上，让自己变得更快乐、更自信，自然会吸引更多美好的事情。We are better than that.」何依婷曾在节目上分享对前度的回忆，她透露曾于提出分手后遭前度追讨「掟包费」，令全场女子即时齐声：「吓？！」庄思敏好奇追问：「佢系咪想用呢个数留住你？」何依婷闻言肉紧回应：「但女人听到呢吓就会著火咯！跟住我冇咁多现金嘛，我走去间房，攞本支票簿出嚟，𠮶个系一个2万6千蚊嘅手袋，我写咗3万蚊畀佢，话唔使找，你即刻同我走。」

何依婷「飙高音」投诉老公

在一众嘉宾讨论「前度礼物与照片的处置方式」时，何依婷突然情绪激动，罕有以嗌破喉咙的声线自爆惊人家事：「我有一日喺屋企执屋，发现我老公床下底有个盒，就系𠮶啲相！」她透露当时有问老公：「你啲相你想唔想留低？你唔想我就帮你揼咗佢，我有尊重佢，问过佢。」何依婷又试过「飙高音」投诉老公有位朋友每逢跟老婆吵架后就约她老公出去饮酒，而且次数颇频密：「佢话『我同我老婆吵大镬好唔开心呀，你出嚟陪我饮酒吖』。我第一次听都仲『好吖好吖』，咁出去就玩到好夜啦，但我都觉得唔紧要，最紧要倾好个问题。」何依婷续指有次她忍无可忍，终决定介入事件：「点知两个礼拜后，又闹交喇，长期闹交，真系嬲呀！我同老公讲，你哋唔好出去倾喇，返屋企倾，我帮佢解决！」结果依婷真的陪对方倾到凌晨两、三点，并骇然发现老公好友与老婆吵架惊人真相：「其实佢讲嚟讲去都系𠮶啲嘢，系好无聊嘅事，返去同老婆讲声sorry咪搞掂。」

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何依婷以学霸背景考入香港城市大学，主修资讯系统学系环球商业系统管理课程和副修心理学，在学期间修读各科皆表现优异，成绩平均积点超过3.5分。她曾获奖学金资助，赴美国史丹佛大学、英国列斯大学及中国上海复旦大学作交换生。何依婷毕业前曾到阿里巴巴位于中国杭州的总部实习，于2016年7月考获一级荣誉学士学位。其后参选港姐入行，亦参演过曾参演剧集《十月初五的月光》、《新闻女王》，以及综艺《学是学非》等。到了2023年12月，何依婷与富二代兼大学同学男友Cedric在峇里岛举行婚礼，2025年4月女儿诞下宝贝女儿Rosella。出身基层、在黄大仙公屋长大的何依婷，婚后搬到有红磡楼王之称的千万豪宅居。近日她在IG分享教女儿弹琴的温馨影片时，意外曝光豪宅的开扬无敌海景，而且行头十足周身名牌。

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