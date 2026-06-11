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爱回家之三代同糖丨新剧阵容大洗牌告别龙力莲？林淑敏5字亲回未来去向：最紧要娱乐观众

影视圈
更新时间：18:00 2026-06-11 HKT
发布时间：18:00 2026-06-11 HKT

TVB长寿处境剧《爱·回家之开心速递》将于2026年7月迎来正式大结局。今日（11日）TVB宣布全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》接捧，落实于8月隆重登场。在《爱回家》饰演灵魂人物龙家大小姐「龙力莲」的林淑敏饰在今日并未在是次公布名单之列，她的去向令不少人感到关心。

林淑敏无缘演出未感失望

林淑敏今日以短讯回复《星岛头条》，对于今次公布的全女班阵容，她说：「期待呀！我平时都会追佢哋嘅show 睇㗎，我觉得系好有新鲜感同埋出嚟一定有喜感。」谈到无得留低演出新处境剧，她说：「我唔会失望，我觉得最紧要系以娱乐观众嘅心态行先。我一定会继续追八点钟𠮶套好好笑嘅处境剧。」

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林淑敏饰并未在是次公布演出名单之列

今次新剧《三代同糖》由罗永贤（Marco）监制，找来三位「唱得兼Talk得」的女星担大旗，包括「辣妈」车婉婉、「星梦一姐」吴若希，以及凭综艺节目《唱钱》人气急升的甜美女神新人李茵彤（Desta）担大旗，剧集跳出以往处境剧的传统框架，「全女班」阵容大玩「女性觉醒」、「世代火花」甚至贴地加入「AI冲击」等热门话题，消息公布后，在网上掀起不少回响，可惜林淑敏饰并未在是次公布演出名单之列，令不少人大感可惜。被誉为「造星工厂」的《爱回家》多年来捧红不少演员，当中包括灵魂人物、龙家大小姐「龙力莲」林淑敏，当日《爱回家》正式迎来大结局，满怀感触回顾「龙力莲」一角，特别点名感谢高层曾励珍（珍姐）的提携：「系佢大胆起用我，我之前都系籍籍无名的路人甲。」

林淑敏的人气超越众多一线花旦

林淑敏饰演的「大小姐」龙力莲是接龙集团的老板「大龙生」龙敢威的长女，虽然巴辣、傲慢，对待下属口无遮拦，句句攻击人要害，而且经常笃人魂精，但口硬心软的龙力莲私底下也有体贴、感性的一面，对舅父「KC」欧瑞伟和单纯、傻更更细佬「Terry」李伟健相当上心，会尽力为他们安排好自己认为最好的一切，与「宋水辉」许家杰的女尊男卑的一段情，感到了不少观众，结果成功令林淑敏的人气超越众多一线花旦，成功夺得「最佳女配角」并接拍大量广告。

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《爱回家》被誉为「造星工厂」：

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