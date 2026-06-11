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米雪为2场个唱紧密排练务求做到最好 担心嘉宾太多会超时

影视圈
更新时间：16:45 2026-06-11 HKT
发布时间：16:45 2026-06-11 HKT

经历接近一年时间筹备，《友你有米55派对骚》终于在明天（12日）起一连两晚，于旺角麦花臣场馆隆重举行。主角米雪表示自己并不是唱家班，但这两场派对骚是为了庆祝她入行50年而诞生，再加上希望在台上把最精彩的一面让观众欣赏，所以雪姐自上月初便开始和舞蹈员及乐队进行紧密排练，务求任何一部份也尽善尽美。

米雪跟嘉宾边说笑边排练

日前雪姐在Band房和一众嘉宾包括薛家燕、石修、白彪、黄日华、杨盼盼、刘雅丽进行彩排，因大家已认识很久，所以大家边说笑边排练，现场气氛非常轻松，也切合了今次举行《派对骚》的原意。雪姐表示很感恩在演艺圈这50年遇上不少贵人，也认识了很多良师益友，大家互相帮助，看着彼此成长，所以她这次一连两晚演出得到众多好友们出钱出力，现在她唯一担心的反而是太多嘉宾参与，两晚演出会否导致超时？幸好主办单位本地舞台已向雪姐表示不用担心如超时产生的额外费用，雪姐也因此放下心头大石，承诺会把两晚演出做到最好，让入场的每一位观众带着最好的回忆回家。

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