吴雨霏庆生曝光半亿豪宅内部装潢 客厅宽敞落地玻璃采光极佳 私人花园大到可以耕田

近日歌手吴雨霏迎来了她的40岁生日，她自2015年与初恋男友洪立熙结婚后，便淡出幕前，她在社交平台分享了与家人低调庆生的照片，意外曝光半亿豪宅的室内环境。从照片中可见，吴雨霏的生日只是在家中简单切蛋糕，背后有篮球和星星造型的气球布置，充满童心，场面温馨。吴雨霏位于渣甸山的独立屋，面积逾2000呎，是老公在她怀孕时购入作为爱巢。从吴雨霏分享的家居照可见，豪宅内部装潢走现代简约风格，以柔和的白色与大地色系为主调，营造出温暖舒适的氛围。

吴雨霏半亿豪宅宁静舒适

吴雨霏豪宅客厅空间感十足，摆放著大型电视和舒适的梳化，地板上铺著孩子的游戏垫，照片墙上满是家庭合照。豪宅最令人称羡的，是客厅外连接一个宽敞的私人花园，吴雨霏与孩子闲时会在这里亲手种植蔬菜，享受田园乐；而从主人房的镜中自拍照更能看到，房间坐拥无敌开扬的大海景，景色优美壮丽。

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吴雨霏近日成为寄养妈妈

然而，比起奢华的物质生活，吴雨霏近期的一项善举更让全港网民为之动容。在不久前的母亲节，她突然在社交平台发布了一张初生婴儿的脚仔照片，并写下「再做妈妈」，一度让外界猜测她是否秘密怀上了第四胎。原来她正式成为「寄养妈妈」，向有需要的弱势儿童打开大门。本身已育有7岁大仔Asher、6岁二女Galilee及3岁𡥧女Noa的她，深知照顾孩子的不易，但依然选择将自己的爱分给更多孩子，为他们提供一个安稳的避风港。

吴雨霏嫁网球王子组五口之家

吴雨霏与老公「网球王子」洪立熙是青梅竹马的初恋，两人经历离合，最终认定对方为终身伴侣。2015年，他们在意大利举行了一场梦幻的童话式婚礼，婚后吴雨霏毅然淡出乐坛，将生活重心完全转移到家庭。虽然两人积极「造人」的过程并非一帆风顺，吴雨霏在2016年更经历了不幸的小产之痛，当时她坦言极度伤心，幸得丈夫不离不弃的陪伴，才慢慢走出阴霾。如今他们育有三名可爱的子女，一家五口生活美满。

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