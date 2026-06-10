港姐季军袁文静东京密会富二代恋情曝光？ 狂赞东京生活性价比远胜香港 考虑移居成第二个家

27岁的袁文静，是2025年港姐季军，近日她分享了到东京出差兼探望朋友的经历。影片中，她毫不掩饰对东京的热爱，更直言因其生活品质与性价比远胜香港，已认真考虑将东京当作自己的「第二个家」，引发网民热议。袁文静在片中透露，这趟旅程约见日本的富二代朋友。甫下机，她便在羽田机场享用寿司，并惊喜地发现机场餐厅的食物不仅水准极高，价格更与市区无异，让她对日本的第一印象极佳，亦为她接下来的生活体验定下了愉快的基调。

袁文静大赞东京食住俱佳

随后袁文静详细分享了她对东京生活环境的观察，并解释了为何会有移居的念头。她坦言：「我真的有认真考虑过，把东京当成第二个家。」她点出东京的最大优势，在于这里「好吃、好买、又干净，而且性价比比香港高好多。」简单一句话，道出了她对两地生活成本与品质的深刻体会。影片中，她入住的酒店位于东京的虎之门地区，她形容该区「非常安静，楼下不会有特别多游客，主要都还是上班族」。从繁嚣的香港，到宁静且充满秩序的东京社区，强烈的对比让她对日本的好感油然而生。

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袁文静识朋友要三观吻合

袁文静除了分享旅游见闻，她亦在影片中透露了近年的工作动向与人际交往观。身为2025年香港小姐季军，这段选美经历不仅为她打开了知名度，更为她带来了广阔的人脉。她提及，因为「港姐」的缘故，认识了许多朋友。如今她的事业重心，已不仅仅局限于传统幕前，更积极转战数码媒体领域，她对朋友的选择标准也反映了其个人价值观：「这个人要跟我三观合，并且是一个非常高能量的人」，追求的是能互相启发、共同进步的关系。

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