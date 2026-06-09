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吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女

影视圈
更新时间：10:27 2026-06-09 HKT
发布时间：10:27 2026-06-09 HKT

吴文忻于两年前公开乳癌复发后，一直以乐观的态度积极抗癌，之前她多度往返香港大学深圳医院接受检查及治疗，期间却发现感染肺炎及发现左胸腔出现积水，要暂停化疗并留院治理，原定计划复活节回港陪女儿，也因此而告吹。

吴文忻在医院睡梦中安详离世

今日（9日）传来噩耗，吴文忻于今早在医院睡梦中安详离世，终年51岁。吴文忻的家人和好朋友今早分别在吴文忻的FB和IG公布死讯，在最后的日子家人和最好的朋友们都曾前来探望，两个囡囡也有和妈妈道别，两个囡囡将会继续由爸爸陈剑陵好好照顾，稍后再公布后事安排。全文如下：

致所有关心吴文忻的朋友：

我们怀著悲痛和不舍的心情告诉大家，阿Nat 已于今早在医院睡梦中安详离世。Natalie 是在星期日晚入院，在最后的日子家人和最好的朋友们都曾前来探望，两个囡囡也有和妈妈道别，亦有神父为她傅油，我们相信她是带著祝福和爱，安心离开，回到天父的怀抱。

在这条抗癌的路上，文忻一直坚强勇敢，在有限的时间下做了很多自己也没有想过的事，实现了不少梦想，同时她的正能量也感染了不少同路人一起面对疾病，用积极的态度面对生命的挑战。

感谢所有曾经帮忙和支持过她的各方好友。这段时间一直有不少好友和传媒关心她的状况，抱歉她在虚弱的情况下没有能力一一回复，也可能遗漏了一些好友没有赶及作最后通知。稍后我们会公布她的后事安排。两个囡囡将会继续由爸爸好好照顾。

恳请大家给予家人空间和宁静，处理一切事务，面对这艰难的时刻。

Nat Nat永远是我们的叻叻，我们以她为荣。
 

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