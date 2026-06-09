杨采妮许茹芸26年前初见旧照出土 重游迪士尼外貌零变化 最美闺密团拥超强冻龄神颜

杨采妮、许茹芸、梁咏琪及李心洁是圈中是公认的好闺密，其中杨采妮与许茹芸于千禧年相识，转眼间友情已建立26年。杨采妮2013年结婚时，许茹芸更是义不容辞地担任伴娘，亲身见证好姊妹最幸福的时刻。近日，许茹芸在个人社交平台分享了多张与杨采妮重游迪士尼乐园的温馨合照，并配上感性长文，忆述二人从相识到相知的深厚情谊，对比2000年两人首次在乐园见面的青涩照片，如今的她们容貌几乎没有任何改变，令网民啧啧称奇，冻龄外貌惊人。

杨采妮带两子到首尔探闺密

许茹芸在贴文中深情写道：「和采妮第一次见面，就是在迪士尼乐园。」这次重游旧地，源于一个温馨的约定。原来杨采妮带著双胞胎儿子，第一次到首尔探望她，为了庆祝这个特别的「第一次」，两人决定带著小朋友，重回她们友谊的起点「迪士尼乐园」。从照片中可见，两人童心未泯，头戴可爱的动物耳朵头箍，对著镜头摆出托腮的甜美甫士，笑容灿烂，脸上丝毫不见岁月痕迹，肌肤依旧紧致饱满。

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二人26年前后对比照外貌冻龄不变

许茹芸更分享了相隔26年的对比图，在2000年的旧照中，当时杨采妮留著一头乌黑长发，身穿浅蓝色上衣，笑容清丽脱俗；而许茹芸穿著黑色吊带上衣配上爽朗短发，手拿饮品，两人脸上都带著一丝青涩。再对比近日拍摄的照片，二人轮廓线条，竟然与多年前一模一样。网友纷纷留言惊叹：「两位女神都不会老，太神奇了」、「这才是真正的冻龄」，岁月并未在她们身上留下痕迹。

许茹芸偷偷帮好友杨采妮庆生

这次的迪士尼之旅，不仅是对友谊的纪念，更是一场温馨的生日庆祝。原来，许茹芸偷偷为五月生日的杨采妮准备了惊喜，她在贴文中分享：「偷偷准备了惊喜小蛋糕，帮她补切了五月生日月的最后一个蛋糕。」照片中，两人围著一个精致的柠檬黄色小蛋糕，许茹芸戴著棒球帽，与许茹芸一起做出俏皮的托脸手势，在烛光映照下，幸福感满溢。

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