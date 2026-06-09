袁洁莹自爆曾被古天乐当「人肉哑铃」 古仔护花挑战导演权威 一原因令灯光师嫌麻烦

56岁的袁洁莹，曾是「开心少女组」成员，近年虽然淡出幕前，但一举一动依然是大众焦点。近日她拍片分享与古天乐的拍剧点滴，她提到当年二人合作拍摄TVB剧集《廉政追缉令》时，揭开古天乐够义气，为了她挑战导演的权威，她又提到二人是灯光师眼中的「麻烦友」，一黑一白的肤色，令打灯增添难度。最后袁洁莹还透露了古天乐增肌时，一个不为人知的秘密。

袁洁莹拍剧被逼狂灌水

袁洁莹在影片表示，自己性格像个男孩子，因此与古天乐一拍即合，合作得非常愉快，更形容两人是兄弟关系。她回忆起拍摄《廉政追缉令》一场斗气戏，剧情需要两人不停喝水，为了达到最佳效果，她一杯接一杯地猛灌，但导演仍不喊停，而且要她继续喝。当时古天乐立刻向导演表示：「不行啊，这样会死人的！」尽显其细心体贴的一面。袁洁莹坦言，拍完该镜头后，她马上跑到洗手间呕吐苦水，相当辛苦。这段经历让她感受到，古天乐不仅是工作上的好拍档，更是一位会照顾人的好友。

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古天乐操肌举起袁洁莹

袁洁莹在片中，分享了许多与古天乐之间搞笑的幕后故事。她忆述，当时古天乐正处于为角色增肌的阶段，食量惊人。剧组经常通宵拍摄至凌晨两点，而TVB的餐厅早已关门，古天乐便拜托她帮忙买两份他最爱的「火腿鸡蛋三文治」当宵夜，更令人啼笑皆非的是，为了随时操肌，古天乐在化妆间，直接将身形纤瘦的袁洁莹整个人举起来，当「人肉哑铃」练习，场面十分搞笑。

灯光师视二人为「眼中钉」？

由于古天乐与袁洁莹肤色一黑一白，被灯光师指二人「很麻烦」，当他们同场时便为打灯工作，增添了不少难度。古天乐与袁洁莹在合作完电影《阴阳路》后，便失联了十几年，直至一位共同的摄影师朋友相约饭叙，二人才再次见面，延续多年前的珍贵友谊。

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