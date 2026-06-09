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陈诗欣三千万豪宅藏巨型衣帽间十足名店 穿「凑仔制服」被老公嫌弃 一招完美反击

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-09 HKT
发布时间：10:00 2026-06-09 HKT

前TVB小花陈诗欣（Eunice）与电竞高层陈尔正结婚后，一跃成为「富贵人妻」，住在价值3,000万港元的半山千呎豪宅，自去年诞下儿子后，陈诗欣不时抱住囝囝拍片，分享写意生活，羡煞不少网民。陈诗欣近日在社交平台出PO，透露与老公到日本旅行，却因执行李而曝光巨型衣帽间的内貌。

陈诗欣出游日本执行李

陈诗欣与老公结婚5年，不时在IG发文放闪，前年造人成功一度喜极而泣，儿子出世后，陈诗欣更将全副心机放在照顾儿子上。近日陈诗欣与老公难得撇下囝囝去日本玩，执行李时却未有特别准备大量衣物，而陈诗欣在衣帽间的画面，背景身后挂满各式各样的名牌服饰，琳瑯满目，尽显气派，当中更见到疑有强逼症，衣服颜色以同色系排列。

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陈诗欣在影片中写上：「我真系觉得陈生非常搂打！」陈诗欣穿上跌膊上衣，跪在地上执行李时，因弯低身险泄春光。陈诗欣指自己平时去旅行个箧有一半是「吉」，因只需带一、两件衫及裤就可以起行。而陈诗欣因为凑仔经常穿穿运动装，却被老公投诉，陈诗欣无奈自嘲一身打扮的「凑仔制服」。

陈诗欣机场「开胸装」吸睛

陈诗欣今次与老公去旅行享受二人世界，当日便以灰色「开胸装」现身机场，大方展现久违的身材。状态大勇的陈诗欣，更与老公甜蜜自拍展开旅程。之后陈诗欣晒出在机舱食飞机餐的照片，多度公开揾食行程，似乎今次之行以美食为主。

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