「TVB旅游达人」梁芷珮赠父亲千呎大屋 曝光收楼影片豪包爸爸全屋家私电器显孝心

44岁「旅游达人」梁芷珮凭主持旅游节目《潮什么》系列，深受观众喜爱，之后与老公开旅行社，又做KOL接广告，收入源源不绝，吸金力强。一向孝顺的梁芷珮，昨日（7日）在社交平台曝光收楼影片，原来趁父亲节临近，秘密置业豪送近千呎物业作为爸爸的礼物，认真阔绰。

梁芷珮两父女收楼充满仪式感

影片中，梁芷珮为爸爸准备惊喜，两父女现身销售中心准备收楼，其间更有充满仪式感的敲锣和扑金蛋仪式，梁爸爸获悉女儿梁芷珮的安排，一脸喜悦。梁芷珮对镜头笑言：「Surprise爸爸呀！而家先知呢份父亲节礼物。」随后两父女乘高尔夫球车前往新居，沿途梁爸爸望住新屋外貌兴奋地手指指大赞：「哗！好靓㖞。」

相关阅读：TVB旅游达人梁芷珮结婚22周年纪念惨被当透明 老公挂住2亿六合彩金多宝一句辣㷫老婆

梁芷珮新物业「拎包入住」

梁芷珮带爸爸到新居，见到配备密码锁大门，两父女一入屋，宽敞明亮的环境让爸爸感惊喜。梁芷珮在片中透露单位所有配置皆是「收楼标准」，屋内装潢简洁，附有极齐全的家私和家电。

梁芷珮带爸爸率先参观厨房，表示「包晒，雪柜都有」，厨房内电磁炉、消毒碗柜、抽油烟机及厨柜一应俱全，而厨房连接的小露台，可放置洗衣机。梁芷珮带爸爸到客饭厅，见到有齐餐桌椅、梳化、茶几及电视柜，连电视机及冷气机都有配备。梁芷珮带爸爸入房，指住分体式冷气及窗帘表示：「窗帘都有埋」，梁爸爸大感震惊。

霸气包底装修费 两父女梳化齐欢呼

梁芷珮透露单位100万有找

单位的房间同样阔落，主人套房及客房均备有双人床、衣柜和床头柜，并连著露台或大窗台。其中一间房属于半开放设计，梁芷珮向爸爸承诺会负责到底：「呢度要自行封窗，封完窗之后其实咪又系多一间房，我包埋你喇。」实行全方位照顾爸爸的需要。参观完毕后，梁芷珮两父女坐在客厅的梳化上，梁爸爸竖起大拇指表示喜欢女儿所送的礼物。

梁芷珮留言：「攞咗楼喇！我surprised咗爸爸一层中山楼做父亲节礼物呀！唔使100万就买到成千呎，仲要包埋全屋家电，带件衫就已经可以上嚟住，超级抵玩呀！」梁芷珮透露父母经常北上旅行，不用再住酒店：「以后佢哋北上玩唔使成日住酒店，预祝各位爸爸父亲节快乐！」

相关阅读：TVB旅游达人梁芷珮手臂布满粒粒红肿痕痒 穿性感泳衣展示恐怖「战绩」 为节目牺牲白滑皮肤