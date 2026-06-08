黄智贤夫妇铜锣湾街头罕放闪  仙气老婆气质绝佳撞样钟楚红  相爱40年住西贡海景豪宅

现年58岁的TVB「爱妻号小生」黄智贤，入行数十年零绯闻，是圈中的模范丈夫。他与太太Maggie骆佩文相爱近40年，婚姻生活一直低调而甜蜜。近日，有网民在铜锣湾街头幸运地偶遇黄智贤夫妇，并拍下影片，让大众得以一窥这对恩爱夫妻的日常。

黄智贤夫妇铜锣湾被偶遇

根据网民分享的影片，黄智贤与太太Maggie当时正在街角等候过马路。虽然两人没有拖手，但并肩而立，身形相衬，流露出一种无需言语的默契。他们站姿笔挺，散发著沉静而上佳的气质，在人群中显得格外瞩目。

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黄智贤太太极有气质

影片中，黄智贤身穿灰色T恤、黑色短裤，头戴红色棒球帽，脚上的粉红色袜子为他的「型佬」造型增添了几分潮流感。而他身旁的太太Maggie更是焦点所在。她身穿简约的蓝色上衣和紧身牛仔裤，身形保养得极佳，显得十分苗条，凹凸有致，丝毫没有赘肉。紧身牛仔裤下，一双长腿更显修长。

黄智贤太太撞样钟楚红

最令人称道的，是Maggie的样貌与气质。即使在没有任何修饰的路人镜头下，她的样貌依然清丽，皮肤紧致，流露出一股「仙气」，更有网民惊呼她与「红姑」钟楚红有几分神似。细心的网民发现，Maggie在影片中明显意识到有人正在拍摄，但她没有丝毫不悦，反而温柔地望向镜头，并报以微笑，其从容大方的态度尽显教养。]

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黄智贤暖心举动为拐杖男开路：

黄智贤夫妇识于微时

黄智贤与Maggie的爱情故事始于少年时。当时家境穷困的黄智贤，在餐厅做兼职侍应时认识了Maggie，两人很快便坠入爱河。这段感情经历了时间的考验，即使黄智贤曾因投资失利输掉20万，他依然坚持送女友到外国读书追梦。交往多年后，他们于2004年步入婚姻殿堂，至今相爱已近40年。

黄智贤为太太重返TVB

为了能多留在香港陪伴太太，黄智贤于2004年决定重返TVB。他曾表示，太太早已习惯在加拿大的生活，甚至讲广东话都有困难，但他知道太太未必能适应内地的生活，所以工作上的决定都是以家庭为重。

黄智贤夫妇住西贡豪宅

婚后，两人决定不生育，但养了三只爱犬，一家五口住在西贡的复式村屋。他们早年以近900万购入此物业，如今已大幅升值。这座充满品味的豪宅，内部装潢充满艺术气息，挂满了热爱绘画的Maggie的作品。热爱下厨的黄智贤，经常在社交媒体分享入厨乐。他家的开放式厨房宽敞明亮，设备齐全，落地玻璃门外就是能远眺山景的露台。另一层更有可饱览海景的露台，让他们种植花草、享受日光，充满欧洲小屋的悠闲味道。

黄智贤夫妇的相处之道

提到夫妻相处之道，黄智贤坦言：「夫妻一定会闹交，但会停一停，聆听老婆嘅想法。」他认为只要有心磨合，就能排除万难。他更自爆会定期买花给喜欢花的太太，制造生活惊喜。「我好在乎佢欣唔欣赏，就算系煮餐饭或插盆花，佢话钟意我就好开心。二人世界就系我取悦你、你取悦我。」这番话，堪称夫妻相处的教科书。