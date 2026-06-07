陈奕迅复出大银幕 与Jer演真人真事电影《不得不好死》 拍摄现场与童星玩「大蛇屙尿」？

久违大银幕的歌神陈奕迅（Eason）相隔8年复出拍电影！近日陈奕迅被网民野生捕获于大埔某车房进行拍摄，据悉他正参演由知名美术指导张蚊首次执导、MIRROR成员柳应廷（Jer）担正主演的新电影《不得不好死》。这次是陈奕迅继2018年参演电影《卧底巨星》后，再度回归影坛之作，新鲜的卡司阵容立刻在网上引发热烈讨论。

陈奕迅演草根慈父 戏外变大细路

据悉陈奕迅在新片《不得不好死》中饰演男主角的父亲。从网上曝光的多张现场拍摄照片及片段可见，陈奕迅身穿街坊装，流露出浓厚的草根与慈父感。其中有影片清晰捕捉到戏中儿子在车房门外突然晕倒的一幕，陈奕迅神情极度焦急，立刻将儿子抱入室内施救；随后的画面更见到他神色慌张、不顾一切地抱起儿子狂奔出街外求助。拍摄当日正值天文台发出酷热天气警告，从流出的花絮照可见，来回跑了数趟的陈奕迅早已大汗淋漓、连衣服都湿透，工作人员需出动手提风扇助他降温。不过照片亦拍下他在每次NG后，依然眼神专注、神情认真地紧盯Playback检视演出的模样，期间更全程贴心照顾同行小演员的状况，怕对方中暑，又陪对方拿起水喉扮小便玩耍拉近距离，尽显敬业精神。

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电影《不得不好死》改编自真人真事

电影《不得不好死》的剧本极具感染力，全因故事改编自真人真事。剧情讲述一生与皮肤癌搏斗的陈伟霖（William），在出生时已确诊患上死亡率极高的「黑色素瘤」，全身布满黑色斑点肿瘤，更曾被医生预告大有机会活不过5岁。但他凭借惊人的毅力与豁达的人生观打破了死亡预言，并在父亲离世后失踪，引发亲友远赴冰岛寻人的旅程。William后来更将经历化作生命教育，教导大众豁达面对生死，为电影注入了深刻的意义。

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陈奕迅是被音乐事业耽误的演员？

提到陈奕迅的电影历程，虽然他在乐坛是无可取代的「歌神」，但他的演艺生涯同样留下不少经典佳作。从早年的《十二夜》、《贱精先生》、《神经侠侣》到《每当变幻时》等，陈奕迅的演出自然流露，无论是深情、搞笑还是市井角色都能轻松驾驭。不少歌迷都指他是「被音乐事业耽误的演员」，网民都相当期待他在新戏中带来更多惊喜突破。

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