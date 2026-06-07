郑艳丽崩溃控诉被房屋署「逼死」  悲叹求助无门就发癫  健康屡亮红灯早月母亲离世

现年55岁的息影女星郑艳丽，近年饱受厌食症困扰，健康状况一直备受关注。近日她突然在社交平台Facebook上大吐苦水，称自己正被房屋署「逼到发癫」，更绝望地表示：「假如我真系死咗一定系俾佢逼死㗎」，字里行间透露出无助与痛苦，情况令人担忧。

郑艳丽爆身陷房屋问题

从郑艳丽的Facebook截图可见，她的发文似乎充满绝望情绪：「真系好辛苦呀！我就嚟俾房屋署逼到我发癫呀！冇地方可以求助」。此文一出，大批粉丝和网民立即涌入留言区，纷纷表达关心，除了为她打气，也希望她能提供更多资讯，以便提供协助，祝愿她能平安度过难关。

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郑艳丽息影后命途多舛

拥有越南及法国血统的郑艳丽，在1988年参加《银河接力大赛》夺冠后入行，凭借其精致的混血外貌备受力捧。90年代，她转战影坛，曾接拍三级片，人气相当不俗。息影后，郑艳丽的生活回归平淡，曾被媒体拍到在连锁快餐店打工及担任清洁工。

郑艳丽健康屡亮红灯

然而，郑艳丽近年健康状况急转直下，于2020年自爆患上厌食症，体重一度跌至仅90多磅，更曾被送入深切治疗部（ICU），情况危殆。受病情影响，她需要频繁进出医院，导致工作极不稳定，甚至曾因病假问题遭公司无理解雇，需向劳工处求助。今年3月，郑艳丽刚经历丧母之痛，4月又再度入院，并在社交平台上载手背插有三支针管的照片，身心承受巨大压力。如今再遇上房屋问题，情况令人担心。

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