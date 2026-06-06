何雁诗回首第三者风波遭狂轰？被翻旧帐疑抢未婚夫又虐狗 曾谈介入郑俊弘恋情：令另一方唔开心

何雁诗（Stephanie）日前在伍咏薇及李凯贤（Brian）主持的HOY节目《九运会客室》上，何雁诗罕有重提介入郑俊弘与富贵圈外未婚妻Beebs的关系，她坦言自己当时对郑俊弘的感情状况毫不知情：「如果我知道晒佢当时嘅所有感情状况，我唔会同佢一齐。」不过她坦承现在生活很开心：「呢一刻开心有Asher & Fred呢个good family，但只系去返当时事件，喺感情上我会选择简单啲。」

何雁诗的言论被网民留言狙击

何雁诗的言论瞬间成为热话，被网民留言狙击，有人说：「点止做人哋第三者呀？仲叫郑俊弘虐狗添，只狗仲要系郑俊弘同佢个ex只狗。」、「而个时候讲呢啲说话仲大镬过唔讲，咁样公开讲出嚟即系嫌弃，应该都系为离婚铺好条路。」、「结咗婚生咗小朋友先嚟讲话从头嚟过唔会拣？ 佢老公睇到情何以堪。」、「佢系一个非常之任性嘅人，佢想做乜就做乜，不可一世。」、「点会唔知自己系第三者？人地女友爆大获唔见你即刻斩缆？」

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郑俊弘曾被爆背富贵未婚妻偷食何雁诗

郑俊弘在2001年参加无线《全球华人新秀歌唱大赛》获亚军，翌年入训练班做艺员演闲角，直至2013前在《星梦传奇》节目夺冠一夜成名后，即速撇陪他挨足六年的旧爱姜丽文，并传出暗媾吴若希和蔡思贝，但郑俊弘的真命天女另有其人，在2017年4月被爆与富贵未婚妻Beebs地下情三年，同时Beebs透过闺密向传媒揭发郑俊弘偷食同属巨星帮的师妹何雁诗。闺密称Beebs在2014年认识郑俊弘，郑俊弘以保事业为名玩地下情，beebs一直在金钱上照顾未婚夫，怎知2017年2月男方对未婚妻忽冷忽热，1月22日更发现男方「失踪」数小时，从Uber收据揭发他夜访何雁诗香闺，怒审下郑俊弘终承认钟意何雁诗。其后何雁诗回复传媒否认拍拖：「唔系第三者，我哋系普通好朋友，关于佢嘅事可以问番佢啦，我唔会答啦，佢都系一个好男人，我相信佢一定会对大家有个交代。」之后她在社交网留言：「清者自清，行得正企得正。」

郑俊弘曾强调何雁诗不是第三者

及后，郑俊弘和何雁诗高调拖手承认恋情，郑俊弘曾强调何雁诗不是第三者，声称两段感情冇重叠，之前选择不公开是为了保护刚开始的感情，沦为贱男的郑俊弘一度遭公司雪藏，而何雁诗因不堪「小三」之名，压力爆煲患上抑郁，曾经被传饮酒自残后割脉送院。郑俊弘和何雁诗很发展到同居阶段，曾有指何雁诗不太接受男友与前度养的黑色拉布拉多狗Riley，加上Riley行为反叛，亦试过对住何雁诗吠，搞到何雁诗都很抗拒。郑俊弘为了令Riley听话，于是找来一条有倒钩的铁狗链给Riley戴住，又用电带，等牠不会吠女友，虽然郑俊弘间中在IG贴上与Riley散步的相同片，但实情郑俊弘将Riley送了去亲戚屋企暂住，报道一出，不少人炮轰二人有虐狗之嫌，何雁诗曾在IG留言话：「谣言止于智者，Riley好地地系屋企瞓紧，绝无弃养。每个人也有过去，私生活不应亦不会影响狗狗与主人的关系。其实我是狗痴⋯唔系好明发生咩事。」不过呢个回复似乎更令网友愤怒，指责佢转移视线。郑俊弘亦以大篇幅英文留言回应：「养咗Riley已经4年几，佢本身系一只流浪狗，领养佢之后曾经有一次佢差啲被车撞到，所以我决定带佢去接受训练，训练员建议我喺Training时使用钉带，而呢款系好常见嘅训练工具。」

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何雁诗曾谈「介入」郑俊弘恋情

郑俊弘和何雁诗在2020年11月7日结婚并育有一子郑赞廷（Asher），2024年透露儿子患有天使综合症，曾有网民留言嘲讽他们「有报应」，何雁诗曾表示：「其实当我哋去公开天使综合症呢件事嘅时候，都预咗一定会有呢啲留言，都畀咗一段时间我哋自己打好个底嘅，我都唔系第一年入行，可能头5年都会觉得人哋点讲都会有啲难受。但又谂返，呢个网络世界实在畀咗好多power人哋去话你，但当你谂返如果呢个人喺街突然冲上嚟话『报应』呀！你唔会理佢㗎嘛，你又唔系真系识我，你冲埋嚟突然间闹我，我冇理由同佢拗，我唔系一个会咁样讲人哋嘅人，所以我唔想同网上闹人嘅人同一Level。」而何雁诗亦曾回首「介入」郑俊弘恋情一事，表示伤害了郑俊弘的前女友：「我令到另一方唔开心，虽然当时我唔知，呢个只系我自己感受，我唔可以代表Fred讲任何事，现在回想番，我觉得我唔系一个人嚟，我唔应该咁样，有唔开心。」