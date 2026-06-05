鼓鼓吕思纬新专辑演唱会7.18登场 六年前《虫洞》因疫情取消 今夏重返同场地兑现约定

鼓鼓吕思纬睽违三年发行个人第四张专辑《Vitamin G》，向来宠粉的他，正式宣布将于7月18日（六）晚上七点，在台北信义香堤大道广场免费举办《Vitamin G新专辑演唱会》，用音乐为大家注入满满电力。这也是鼓鼓重返信义香堤大道广场开唱，为了这场演出，他特别规划了近一个半小时的精彩演出，不仅要把《Vitamin G》的新歌唱好唱满，也会演唱多首陪伴歌迷一路走来的经典歌曲。

鼓鼓吕思纬弥补六年前遗憾

鼓鼓六年前曾计划在信义香堤大道广场举办《虫洞》概念专辑演唱会，当时不仅乐手团队早已完成排练，就连演出道具、舞台内容也都准备就绪，没想到却因疫情升温，最终忍痛在演出前两天宣布取消，成为他心中一直留有遗憾的演出。如今终有机会重返信义香堤大道广场，鼓鼓感触特别深，「六年前没能完成的约定，终于有机会在今年夏天实现了。」

鼓鼓吕思纬亲手冲调特饮并献唱限定歌单

在7月18日《Vitamin G 新专辑演唱会》登场前，鼓鼓也将于6月6日（本周六）下午三点前往高雄星巴克博爱华夏门市举办「Vitamin G 夏日咖啡好友会」。继台北、台中两场活动后，这次来到高雄，他将亲自冲泡不同风味的咖啡特调，并带来与前两场不同的演出歌单，期待在咖啡香气中与高雄歌迷近距离相遇。