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苏慧伦出道36年夺全能艺人 破天荒挑战16首经典歌打造神级舞台 白安以《星期八》获hito唱作歌手

影视圈
更新时间：00:45 2026-06-05 HKT
发布时间：00:45 2026-06-05 HKT

「影歌双栖实力女神」苏慧伦与「创作才女」白安分别于2025年发行睽违已久的全新专辑，回归乐坛便斩获丰硕成果！苏慧伦睽违五年推出《轻重》专辑，在轻重之间以歌曲让凝固的感情再次流动，并凭借此作在2026 hito流行音乐奖一举拿下「hito年度十大华语歌曲」与「hito STAR全能艺人」双料肯定；而白安则睽违三年带来《星期八》专辑，以电子音乐为主轴，用轻盈的电声抚慰大众的日常波澜，并以实力夺下「hito唱作歌手」大奖。

苏慧伦登上2026 hito流行音乐奖舞台

日前苏慧伦登上2026 hito流行音乐奖舞台，带来别具意义的特别演出：走进苏慧伦的时光走廊，从她过往17张专辑中，精挑细选出16首经典曲目一一呈现在点唱机上，这次她也破天荒挑战自我，精心重新编排出《在我生命中的每一天》、《爱我好吗》、《恋恋真言》、《旋转门》、《追得过一切》、《失恋万岁》、《Lemon Tree》等16首经典歌曲串烧。

苏慧伦惊喜加码《轻重》MV回馈歌迷

苏慧伦今年迎来出道第36年，继去年发行第17张专辑《轻重》大受好评后，这次在2026 hito流行音乐奖以《就说给我听》荣获「2026 hito年度十大华语歌曲」，并拿下「hito STAR全能艺人」奖项肯定。苏慧伦表示：「谢谢hito流行音乐奖，很谢谢「告五人」云安给我这首很有故事性跟情感张力的歌，让我可以挑战自己，谢谢制作团队和所有工作伙伴，这首歌可以被大家听见、喜欢，真的很开心。」感性致谢之余，上周更惊喜释出敲碗已久的《轻重》MV当作专辑发行一年多后送给歌迷的贴心礼物。

白安形容新专辑「像很棒的新开始」

白安荣获「hito唱作歌手」大奖，她开心表示：「非常谢谢hito也很谢谢hitFM，每次我发新专辑时都可以跟hitFM有一些特别的好玩的企划合作，去年我发《星期八》专辑时我就有到hitFM当「星期八DJ」。这张专辑是我的第五张专辑，但它非常像我的第一张专辑，我一直都很喜欢电子音乐，这张专辑对我来说很像是很棒的一个新开始，谢谢大家！
 

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