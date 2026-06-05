林子博爆TVB后辈不受教：唔好觉得我欺凌你 矛头指向前港姐？ 曾问丧母姜丽文点过母亲节

前TVB娱乐新闻台主持林子博日前与李婉华、杜挺豪进行YouTube直播，谈及近日由伍咏薇与杨思琦爆料引发的电视圈职场欺凌话题。林子博对「欺凌」有另一番见解，他认为有时是后辈「不受教」，稍作提点反被指责。他更以一次经典的访问失误为例，直斥有后辈不做足功课。

林子博忆述教导后辈经历

在直播中，林子博分享了他在TVB娱乐新闻台担任主播时带新人的经验。他表示，公司经常安排前辈教导新人如何访问、撰稿等，但总会遇到几位不受教的后辈。林子博忆述：「我明明叫佢做定功课，上网Google吓个艺人资料，点知佢一开口就问个阿妈已经过咗身嘅艺人『母亲节点庆祝』。」他表示，这种低级错误会令场面极度尴尬，作为前辈，出言斥责是理所当然。

他对着镜头直言：「我闹你就梗㗎啦！你唔好觉得我bully（欺凌）你。大佬，因为你而家系bully紧个星呀，bully紧你自己份职业，bully紧你个岗位！」他认为，这种因懒惰而犯的错误，是对自己工作的不负责，被斥责并非欺凌，而是应得的教训。

相关阅读：林子博丧妻移英一病症疑复发 叹在英国调理身体不如香港 担心子女前景：佢哋仲要靠我

网民联想赖彦妤访问姜丽文事件

林子博的分享，令网民立即联想到2022年，前港姐兼娱乐新闻台主播赖彦妤访问秦沛女儿姜丽文的尴尬场面。当时在《爱．回家之开心速递》的宣传活动上，赖彦妤问及姜丽文明天如何庆祝母亲节。其实姜丽文在单亲家庭长大，由父亲秦沛一手带大，其母亲梁盛子早已离家，并在多年前于加拿大病逝。面对这条突兀的问题，身旁的人立即出言温馨提示她问错问题，赖彦妤面露尴尬望向摄影师。不过姜丽文却表现大方淡定，回应道：「母亲节会同爸爸一齐庆祝，因为有好几年爸爸做单亲，今年爸爸喺香港，所以会喺哥哥屋企煮餐好食嘅畀佢，同埋都会DIY嘢送畀爸爸。」事后网民大赞姜丽文大方，同时怒轰赖彦妤未有为采访做好功课。

赖彦妤随后在IG限时动态公开向姜丽文道歉的短讯对话截图，自责表现不佳并主动致歉。姜丽文则大方回复指她没有做错事，着她想正面的事情。赖彦妤亦公开致歉：「原谅我的不足之处，绝非无礼之意，要特别向Lesley和所有受影响人致歉。」并承诺会努力做好。

相关阅读：姜丽文母亲早逝被问点庆祝母亲节 TVB主持赖彦妤被责冇做功课

赖彦妤访问郭富城再「出事」犯大忌

然而，赖彦妤的采访争议并非只有一次。就在访问姜丽文事件发生后几个月，她再次因为没有留心受访者发言而成为网民焦点。当时赖彦妤在公开活动访问天王郭富城，郭富城受访时已明确提到圣诞节当日会带老婆和囡囡到商场玩，但在郭富城说毕后，赖彦妤竟然重复再问：「会唔会带埋小朋友？」幸好郭富城非常有礼貌地再次回复。虽然未至于酿成大公关灾难，但片段曝光后，再次引来网民狠批她缺乏专注力，接连于访问时出错。

赖彦妤高学历与工作表现成强烈对比

频频在采访上「出事」的赖彦妤，其背景其实相当猛料，更被外界称为「英国学霸」。她是《2021年度香港小姐竞选》28强佳丽，落选后加入TVB进军幕前成为娱乐新闻台主持。她毕业于英国高云地利大学（Coventry University）法律系，拥有两个硕士及深造文凭学位。除了参选港姐外，她亦曾参选《2014中华才艺小姐（香港区）》及英国华裔小姐等选美活动，屡败屡战。不过，其耀眼的高学历与多次选美的经验，却与镜头前频频出错的访问表现形成强烈对比，难怪网民对其工作态度要求更高。虽然连番在工作上有失误，但她仍获得很多机会，近年除了做主持，更拍摄不少剧集，包括《新闻女王2》、《巨塔之后》、《非常检控观》等，有机会与很多前辈合作。

相关阅读：落选港姐赖彦妤访问郭富城问错问题又挨轰 几个月前访姜丽文曾被斥冇礼貌