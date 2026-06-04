东张西望｜共用健身器材恐感染HPV？涉事健身中心发声加强消毒 医生讲解两大传播途径

TVB节目《东张西望》连日来报道「播毒渣男」事件，21岁篮球教练「H先生」遭多名女事主连环控诉，指其疑隐瞒感染HPV（人类乳头瘤病毒）及其他高危性病。由于几位事主均为同一间健身中心的常客，报道出街后即引起全城热议，涉事健身中心联络《东张西望》作出详细回应。

HPV「播毒渣男」疑连累健身中心

HPV「播毒渣男」事件令不少有健身习惯的市民陷入「恐慌」，担忧在健身室共用器材会不幸「中招」，网上甚至有传涉事健身中心惨变「死场」。为平息公众疑虑，节目于今晚（4日）播出相关报道。涉事健身中心主动联络节目，强调事件与健身中心无直接关连，并宣布已全面升级场内的防疫及消毒级别。

面对连日来的舆论风波，涉事健身中心联络《东张西望》，以正视听。健身中心先引述医学文献，指HPV主要经亲密皮肤及黏膜直接接触，尤其是性接触传播，强调「不会经由空气、汗水或器械而传播」，并重申：「目前并无任何证据显示本中心与相关感染个案有直接关连。」

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健身中心升级医疗级消毒

涉事健身中心指现时各分店有专业消毒设施，每月为健身器材、更衣室及公共空间进行消毒，并为器材加上「专利长效抗菌涂层」，会按照情况适时检视。健身中心又强调会加强清洁与消毒安排。

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医生拆解HPV传播迷思

节目中同时找来感染及传染病专科医生曾祈殷讲解HPV传播途径，曾医生解释HPV主要分为皮肤型和黏膜型（生殖器），今次引发恐慌的性病属于黏膜型，是必须透过「性接触」传染，绝不会透过非性接触（如触碰健身器材）的途径传播。至于皮肤型的HPV，可透过赤脚走过公共设施，如浴室、洗手间等地方，且皮肤有伤口时才会感染，但这只会引致普通的皮肤疣，并非性病。曾医生亦提醒，一般酒精搓手液无法杀灭HPV，最有效的方法是接触公共设施后勤洗手，或使用稀释漂白水清洁。

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