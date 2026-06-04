涂家尧努力操弗保持活力 盼打破「中年歌手」定位丨独家

《中年好声音》带43岁的涂家尧走进娱乐圈，为他带来知名度，疫情让涂家尧的人生大转弯，他转做网上平台歌手主播，因观众点唱而被迫练唱不熟悉的歌，这个契机让他意外地扩充了他的歌单，后来他参加《中年好声音》，带来明显优势，终于今年推出第一首真正属于自己的歌《消散的温度》，正式成为乐坛新人，他坦言希望今年能推出三到四首歌，才对得起支持他的人。文、图 钟舜英

涂家尧规律地管理身形

涂家尧虽然出自《中年好声音》，但他不希望外界只把他定位为「中年歌手」，他的目标明确，希望不同年龄层也认识他的歌，「我希望在不同平台上，大家都能接触到我这位中年歌手的作品，我想打破这个局限。」涂家尧为了达成目标，会尽力做好自己。他很有规律地管理自己的身形、外貌和衣著形象。他强调，自己不是刻意装年轻，而是努力运动，每天都会健身。「年龄只是数字，最重要的是你有没有为自己的外表付出努力。我一星期去健身房五天，一直保持这个习惯，让别人看不出我已经四十多岁。皮肤方面也会好好保养，希望外界能感受到我的身形和外表充满活力，同时也在音乐上努力尽心地做。」

