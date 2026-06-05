香港小姐冠军杨宝玲零走样「近照」疯传 历三段婚姻情归初恋 移民美国过少奶生活

59岁的1987年香港小姐冠军杨宝玲（Pauline）已转行从商，淡出幕前多年，虽然已婚并定居美国，但杨宝玲仍与圈中人有联络，每逢有朋友到美国拉斯维加斯，都必定会相约杨宝玲见面聚会。近日网上流传杨宝玲与贾思乐的合照，再度引起网民关注杨宝玲的近况。

杨宝玲魅力不减当年

照片中的杨宝玲与与外籍丈夫Gavin一尽地主之谊，招待多年好友贾思乐，三人笑得灿烂，不少网民大赞杨宝玲外貌及状态极佳，与当年选美时几乎毫无分别。只是杨宝玲的「近照」其实摄于约两年前，只是最近再被网民翻出在网上流传，可见杨宝玲魅力不减当年，仍获不少粉丝注意。

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杨宝玲1987年参选香港小姐，夺得冠军及「国际亲善小姐」双料殊荣。其后杨宝玲代表香港出战世界小姐获颁「亚洲皇后」，更在环球小姐竞选中杀入五强，成绩傲视同侪。杨宝玲卸任后曾短暂在娱乐圈发展，拍摄过多部经典影视作品，包括《大都会》、《他来自江湖》、《飞龙猛将》等，直到1999年淡出转型从商，展现出强劲的商业头脑。

杨宝玲两度婚姻失败

杨宝玲事业旺盛，却情路崎岖，曾经历两段失败婚姻，于1994年与音乐人陈容森结婚，可惜婚姻仅维持三年便不欢而散。杨宝玲2002年与美籍华人黄延年再婚，并以高龄诞下儿子Nathan，惟最终因专注事业、聚少离多，在2014年结束12年婚姻。杨宝玲翌年在旧同学聚会上，重遇初恋情人 Gavin，二人爱火重燃，拍拖三个月便决定闪婚，杨宝玲携同与前夫的儿子Nathan，加上老公Gavin及其两名女儿，一家五口于拉斯维加斯定居。

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