BLACKPINK联名系列启德快闪店限时10日 附送独家小卡及服装款式曝光 黑白粉红Punk风背心成炎夏潮物

「DISNEY x BLACKPINK」 香港快闪店登陆启德，店内有两大打卡位，除了有凸镜位置，还有BLACKPINK四位成员的大海报，可让一众粉丝拍照留念。

BLACKPINK联名服饰以Punk街头风为主

今次BLACKPINK x Disney联名推出服装系列，当中有Cap帽、卫衣、短袖Tee、背心、Tote Bag，以Punk及街头风格为主，颜色方面以黑白、粉红色，贯彻BLACKPINK的颜色。由于香港天气炎热，相信小背心款式会大受女生欢迎。值得一提，部份的产品是首次在香港实体店公开发售，数量有限售完即止。而购买每件DISNEY xBLACKPINK联名系列商品，随机独家送上成员小卡一张。

BLACKPINK粉丝把握机会朝圣扫货

「DISNEY x BLACKPINK」 香港快闪店位于双子汇2期地下中庭，由明日（5日）起至14日，营业时间为上午11时至晚上8时，一众BLACKPINK迷要把握时机到快闪店买心头好。