《米高积逊：裁决》纪录片上架 锁定2005年性侵儿童审判案 还原当年整个审判过程

已故 「流行天王」米高积逊（Michael Jackson）虽已于2009年离世，其音乐影响力却从未消退。近日，随着描述其生平的传记电影《米高积逊》于今年4月公映，积逊的歌曲再度席卷全球，当中从未正式上榜的《Chicago》更以第30位强势打入「Billboard Hot 100」，令他成为史上首位在1970年代至今、横跨6个年代均有新歌登上Hot 100的艺人。

传记电影《米高积逊》目前全球票房近8.5亿美元

《Chicago》原收录于2014年的遗作专辑《Xscape》，此次上榜并非靠电台推动，而是几乎全凭串流平台的播放，单周录得逾1,070万次点播，较前周急升3成，TikTok的传播功不可没。回顾米高的Hot 100战绩，70年代共有11首歌上榜，80年代高达20首，90年代12首，2000年代4首，2010年代4首，如今在2020年代再添《Chicago》，完成历史性的6个年代垄断。此前保持有5个年代上榜纪录的，是已故歌手Andy Williams，如今米高的成就已无人能及。《Chicago》亦成为米高以个人名义的第52首登上「Hot 100」作品，传记电影《米高积逊》目前全球票房已近8.5亿美元（约66.6亿港元），票房暂列史上最高音乐人传记片第2位。

《米高积逊：裁决》再度引发激烈讨论

Netflix全新3集纪录片《米高积逊：裁决》已于6月3日上架，趁着传记电影《米高积逊》热潮持续之际，揭开这位流行天王另一段充满争议的历史。纪录片锁定米高2005年的性侵儿童审判案，以陪审员、目击者、控辩双方为主要受访对象，让公众了解当年不对公众开放的法庭现场。米高于2003年被控多项猥亵儿童罪名，当中包括13岁的癌症儿童Gavin Arvizo，其后接受审讯，最终获裁定全部罪名不成立，但事件引发的争议至今仍未平息。 制作团队亦访问了当年报道案件的新闻记者、陪审员等，务求透过直接见证者的视角，还原整个审判过程的全貌。事隔21年，纪录片选择在传记电影带动的全球热潮中推出，再度引发外界对这位天王的激烈讨论。