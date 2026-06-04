李豪离巢TVB 4年变炒股达人买车买楼 曾演《爱回家》「马子妮男友」 已退圈过优质生活

昔日凭处境剧《爱．回家》首辑中演马子妮（蒋家旻饰）男友「许冬豪」一角，而广为人知的前TVB男星李豪，日前在网上开播与粉丝互动时，罕有地大谈当年效力旧东家时的不幸经历。他忆述当年剧集收视报捷时，遭高层游说签下长达7年的合约以保住戏份。没想到满心欢喜动笔后，却遇上剧组阵容大清洗，结果非但未能上位，更惨遭投闲置散沦为闲角，星途一度跌落谷底。

李豪转战金融市场已财务自由

不过俗语有云「塞翁失马、焉知非福」，离开电视台后的李豪反而迎来人生大翻盘。他在直播中笑言，自己近年已化身投资高手，成功转战金融市场。单凭精准的股票眼光，他已经达至财务自由，早前不但成功置业，更豪气换新座驾，过著极具质素的半退休富贵生活，并坦言现时对五光十色的演艺圈已毫无眷恋。

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李豪五官标致屡演娘娘腔

翻看李豪的演艺履历，现年三十七岁的他，早于2007年透过《香港先生》竞选踏足电视圈。由于他五官长得精致俊秀，带点偏柔的独特气质，因此经常被监制相中，屡次挑战高难度的破格演出，包括跨性别人士、娘娘腔以及公公等戏份。虽然戏路偏向单一，但他每次演出都极具亮点，直到2022年才正式结束与电视台的宾主关系。之后李豪专注直播，曾上身赤裸弹结自弹自唱，当时被指他的样貌有「蛇精男」的味道。

李豪曾爆单身就追朱晨丽

除了分享个人经历，李豪更曾在直播期间抛出震撼弹，爆料指电视城内其实有不少富家子弟，醉翁之意不在酒，入行拍剧纯粹为了方便追求台内的漂亮女星。谈及美女，他亦毫不吝啬对前港姐冠军朱晨丽的赞美之词，激赞对方颜值惊人，更半开玩笑地自爆，假如当年自己并非「名草有主」处于恋爱状态，绝对会对女方展开猛烈的追求攻势。

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