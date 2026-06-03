姚焯菲暑假返港出歌抢攻乐坛 与提前返来李克勤长子约唱K：觉得大李生唱《红日》好啲

姚焯菲(Chantel)与潘静文今日出席慈善筹款直播节目《万众同心公益金》记者会，两人接受访问期间，分别表示今年内将会推出更多音乐作品，Chantel在五号将会推出新歌《想飞之内心独白》，并于直播节目《万众同心公益金》首次演唱。Chantel透露新作歌词围绕追寻梦想：「我觉得翅膀代表希望，想大家听到首歌会谂起梦想、勇敢追梦。」Chantel表示目前梦想为好好读书，求学阶段结束后梦想则重回歌唱轨道，并透露今年内将会推出另外两首歌曲，请乐迷继续期待与支持。

潘静文盼与姚焯菲开演唱会

潘静文亦表示今年再推新歌：「已经约紧录音，首歌已经有雏形，系一首抒情慢歌。」姚焯菲与潘静文均表示希望举办演唱会与乐迷分享音乐，Chantel笑指未有特定场馆目标，每个场地均有好处：「太大场馆惊自己肩负唔到，冇谂到咁远，开骚要有个次序。」

姚焯菲未知《爱·回家》角色会否回归

对于处境喜剧《爱．回家之开心速递》将近完结，姚焯菲表示尚未知道自己的角色高一彤会否回归：「未有安排，我都想知完结前会唔会再出现。」外间盛传姚焯菲亦有份参演全新一辑处境喜剧，Chantel坦言未有消息：「我未收到通知。（争取继续唱主题曲？）你啱啱提咗我，我都冇谂过呢样，希望畀机会我啦！」

潘静文望再拍剧见进步

潘静文透露未来希望继续拍摄剧集，早前节目巡礼众多筹备中的剧目，渴望成为其中一份子。近日播出潘静文有份主演的《香港探秘地图》，她笑言当时演技尚为稚嫩：「套剧系两年前拍，睇返都几得意！有另一番风味！」过去工作集中在主持及节目，如果再次拍剧希望让观众看到进步：「睇返自己演技都几幼嫩，好有进步空间。有时太著重咬字，我觉得讲对白感情紧要过咬字。」

姚焯菲返港与李主仁聚会唱K

姚焯菲从纽约返港放暑假，早前透露李克勤长子李立仁已提前返港，二人私下亦有与共同朋友见面聚会，但对方甚为忙碌机会不多。Chantel透露聚会节目包括唱卡拉OK：「会唱K，佢都会唱《红日》！我觉得大李生（李克勤）唱得好啲！」

