杜如风追星反获G-Dragon权志龙「翻牌」拍照 得寸进尺隔空开超狂条件：以后直接带我入后台

杜如风近日迎来了人生一件大喜事，她竟然成功吸引到韩国天团BIGBANG队长 G-Dragon（权志龙）的注意，更被偶像亲自「偷影」，并将照片上载到个人IG，她将事件放上社交平台后，其发文再被G-Dragon权志龙关注帖文，不仅令她直呼：「我开心到就嚟晕低啦！」更获得一众网民洗版式表示羡慕，杜如风今次追星追出国际。

杜如风穿夸张火红「战衣」朝圣

事缘杜如风早前为拍摄全新旅游节目《跟风旅行团》而出发韩国，当时已在机场高调发表「爱的宣言」，坦承此行「系为一个男人」，而这位男主角正正是她迷恋多年的 G-Dragon权志龙。本著「就算只系影张相都好」的粉丝心态，她扬言要亲赴偶像位于首尔龙山区的豪宅「朝圣」。想不到，当她身穿一件极其抢眼的红色玫瑰花外套，头戴皇冠，在 G-Dragon权志龙寓所附近打卡时。G-Dragon权志龙从远处看见了这位造型独特的粉丝，并反手将她拍下，更将这张充满动感的照片，分享到自己的IG上。杜如风随即在社交平台，激动宣布喜讯：「G-Dragon偷影咗我，然后 post 咗喺佢 IG！！哗！ CRAZY 呀！！！」她更贴心地在帖文中用韩文向偶像喊话：「著住红色衫果个系我嚟㗎！多谢你！」尽显其激动又可爱的粉丝本色。

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杜如风获G-Dragon留意全网羡慕

杜如风兴奋过后，随即「得寸进尺」，隔空向偶像开出粉丝专属的「福利条件」：「以后大家 keep in Touch！有演唱会开唔好要我俾钱睇，直接带我入后台就得啦！」一番半开玩笑的宣言，完美演绎了她一贯的鬼马风格。这次被 G-Dragon权志龙「认证」的经历，不仅让杜如风的追星之路增添了传奇一笔，也让一众粉丝羡慕不已，纷纷留言称她为「最成件事好黐线，力超星妳开心」、「追星界的天花板」。

杜如风最爱梁朝伟为木村学日文

事实上，杜如风的「追星史」横跨港日韩，除了 G-Dragon权志龙，她对香港影帝梁朝伟和日本天王木村拓哉的迷恋，同样是人所共知，且爱得高调又长情。由于父亲是电影公司高层，她早在5岁时就已在片场向梁朝伟「示爱」。她曾多次在专访中强调，对梁朝伟的爱是「一生一世、从来没死心」，甚至形容自己连偶像的太太刘嘉玲也一并深爱。至于木村拓哉，更是改变她一生的男人。少女时期的她为看懂偶像的杂志报导，竟拿起字典逐字苦学日文，最终促使她踏上赴日留学之路，并成就了今天的日本旅游达人。

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