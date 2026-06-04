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利智神隐2年罕现身尼泊尔见仁波切  颜值变异惊人回复巅峰状态  收服李连杰管理廿亿身家

影视圈
更新时间：09:00 2026-06-04 HKT
发布时间：09:00 2026-06-04 HKT

「功夫皇帝」李连杰一向虔心向佛，近日他再度偕同夫人利智及小女儿Jada，远赴尼泊尔拜见第十二世金刚总持大司徒仁波切。相较于同行的李连杰父女，久未露面的利智成为了绝对焦点，其最新状态与两年前相比，可谓脱胎换骨、惊艳众人。

利智两年前面颊凹陷

时间回到2024年1月，当时李连杰一家同样到尼泊尔修行，利智罕有地与丈夫合照。然而，照片中的她身形异常单薄，脸颊凹陷，略显憔悴，让不少关心她的影迷感到担忧。

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利智状态全面回勇

时隔两年，在最新流出的照片中，现年64岁的利智显然已走出暴瘦阴霾，状态全面回勇。无论是她与仁波切的单独合照，还是与家人的大合照，都能清楚看到她的转变。照片中的利智留著一头俐落短发，穿著朴素的黑色外衣，颈上披著红白相间的披帛，双手合十，姿态虔诚。

利智戴上大眼镜显减龄

最令人惊喜的是她容貌上的变化。昔日凹陷的双颊已不复见，取而代之的是恰到好处的饱满感，脸部皮肤看起来紧致光滑，几乎没有皱纹。她戴著一副时尚的大黑框眼镜，不仅没有遮挡她的美貌，反而增添了几分书卷气，起到了意想不到的减龄效果。镜头下的她面带和蔼的微笑，眼神温和，散发出一种由内而外的宁静与平和气质，昔日「亚洲小姐」的风采依旧，更添岁月沉淀后的优雅。

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李连杰为利智弃糟糠

这对银色夫妻的感情轨迹，绝对称得上是演艺圈的一段佳话。回溯至1988年，两人在拍摄电影《龙在天涯》时结缘，李连杰对利智一往情深。即使当时他已是有妇之夫，与前妻黄秋燕育有两女，但利智的出现让他彻底惊觉何谓「命中注定」。他曾毫不避讳地坦言，遇见利智后才懂了爱的真谛，甚至甘愿为对方舍弃一切名利，乃至生命。为了追求这份极致的悸动，他最终选择结束第一段婚姻。

李连杰感激利智

1999年，李连杰和利智结婚，婚后利智放下了如日中天的演艺事业与无数追求者，洗尽铅华，专心回归家庭相夫教子。这份毫无保留的牺牲，李连杰全看在眼里，并以最深情的行动来回馈。据悉，从交往初期开始，李连杰便将财政大权全数奉上。

李连杰向利智上缴廿亿身家

两人之间最为人津津乐道的共患难事迹，莫过于1992年利智投资地产失利，背负了高达千万美元的巨债。为了替挚爱解围，李连杰毫不犹豫地向向华强的电影公司「卖身」，签署了两年狂拍六部戏的严苛合约，拚命透支体力，只为提前拿到7200万港币的酬劳来填补妻子的财务缺口。时至今日，李连杰更将估计约20亿的丰厚身家全权交由利智打理，这位享誉国际的武打巨星，私底下绝对是位不折不扣的「宠妻天花板」。

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