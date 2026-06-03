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钟景辉离世丨众星悼念King Sir 演艺学院弟子谨记教诲 黄秋生叹似失至亲 王祖蓝：永远的恩师

影视圈
更新时间：16:48 2026-06-03 HKT
发布时间：16:48 2026-06-03 HKT

香港戏剧界泰斗钟景辉（King Sir）今早（3日）于寓所在中睡梦中离世，享年89岁。桃李满门的King Sir钟景辉死讯曝光后，其一众演艺学院昔日学生，无数曾合作的演艺界后辈，在网上发文悼念，表达对King Sir钟景辉的怀念与不舍。

King Sir钟景辉获学生、后辈悼念

作为King Sir的得意门生的谢君豪大感难过外，同为演艺学院毕业的学生导演彭秀慧、黄秋生、刘玉翠、凌文龙、王祖蓝、苏玉华、梁嘉琪、张继聪、谭伟权等永远铭记钟景辉的教诲。而曾合作过的导演叶念琛、视帝黎耀祥、杨潮凯及「风车草剧团」邵美君、梁祖尧、汤骏业、何远东、乔宝宝、黄浩霆等，留言表达哀思。

黄秋生对于King Sir离世，回复《星岛头条》表示：「虽然有心理准备，但系都非常失落，好似失去咗个至亲咁。我所有嘅成就，人生，都系佢俾我嘅。感谢King Sir」。黄秋生又在IG贴出钟景辉的照片留言：「King sir 我们带着沉痛的心情，对您永远思念，铭记着您的教诲，继续在戏剧路上奋力前行。记念桃李满天下的万世师表」。

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刘玉翠凌文龙愿钟景辉安息

凌文龙回复《星岛头条》愿钟景辉安息：「好多谢King sir，因为佢我哋先有香港演艺戏剧课程，我哋先有机会去学习同实践我哋嘅梦想，多谢king sir嘅伟大与爱，愿佢安息。」

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刘玉翠以短讯回复《星岛头条》，对于King Sir离世表示：「收到呢个消息，我当然唔舍得！King Sir系我恩师，即刻想起读书时候，佢好尽心尽力教我哋，由第一日返学，佢都系非常、非常认真嘅老师，佢所教导我哋嘅态度同演戏，即做人态度同处事方式点样去做一个专业嘅演员，到依家我哋都系铭记于心！」刘玉翠当年凭电影《庙街皇后》于「第10届香港电影金像奖」夺得「最佳女配角」及「最佳新人奖」两项殊荣，刘玉翠忆述当年得奖后，钟景辉曾写信给她。刘玉翠表示：「佢私人写信寄畀我，鼓励我、赞赏我！好多谢、多谢King Sir，希望佢去到天堂，永远都快快乐乐！」

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黎耀祥张振朗曾与钟景辉合作

视帝黎耀祥及张振朗透过短讯回复《星岛头条》，曾多次与前辈钟景辉合作的黎耀祥，今早与太太收到King Sir离开的消息，表示在处境剧《爱．回家之八时入席》中与毛舜筠、钟景辉合作，当时见面最多，亦曾听闻过钟景辉身体不适：「希望King Sir早日安息，一路好走。」

张振朗曾与钟景辉主演剧集《牛下女高音》，是King Sir在TVB最后一部作品。张振朗得悉钟景辉离世时，感到很失落：「很荣幸可以与这位人很好的大大大前辈合作，我依然记得当时拍摄的过程，知道他是大病后回来拍摄的，但他非常的专业，对其他演员来说都是一位很好的学习对象，对后辈亦非常好，可以有讲有笑一齐倾偈，我从前辈身上亦学到很多，收到这消息都非常惋惜。」

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王祖蓝在钟景辉离演艺前入读

王祖蓝翻出一张于香港演艺学院毕业时，穿上毕业袍与钟景辉的合照，撰长文悼念一代戏剧大师：「King Sir——戏剧大师钟景辉先生，香港演艺学院戏剧学院创院院长，我心目中永远的恩师！一生德高望重，桃李满门。六十年代，华人社会并不流行学习戏剧的专业氛围，King Sir只身飞到美国学习戏剧，可谓异类，后来更成为当时唯一一位入读耶鲁大学戏剧硕士的亚洲人，是异类中的先锋，先锋中的精英。

「他带着高深的造诣、单纯的理想回港，创立了无线电视艺员训练班和香港演艺学院戏剧学院，史无前例地以专业系统教育培训戏剧人才，自此，来自不同家庭、不同环境、喜欢戏剧的「异类」，就像进了X-Men的学校一样，终于有书可读，有梦可追，能找到同学，觅到知音！当中，包括我和众师兄弟姊妹。

「我有幸在King Sir离任戏剧学院一职前几年入读，能上他的课，他所坚持的艺术原则，终生受用，多不胜数。后来入了演艺圈，有机会邀请King Sir参与老表2和福禄寿的演出，他为支持学生，从不推却，演尽人生百态、庄谐并重，学生从旁敬仰，足见King Sir 教导非纸上谈兵，而是实践有道。

「King Sir 奠基的戏剧教育，改变着每一位学生的人生轨迹，即使他早已离任，后来的艺训班和戏剧学院的师弟妹，甚至全港的影视圈后辈，无不顺着King Sir所创的先河，乘着梦想的轻舟追寻戏剧理想。」王祖蓝于文末感谢钟景辉：「King Sir，我们感谢你！King Sir，我们想念你！愿你在天家的舞台，继续演你喜欢的角色、继续寻梦！」

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彭秀慧在IG限时动态悼念「King Sir」钟景辉：「感谢King Sir，愿你一路好走」，又在帖文分享昔日旧照留言：「亲爱的King Sir, 仍然记得当日学院面试你坐在席中，感谢你令我成为其中一个戏剧学院的学生，改变了我的人生。感恩曾经成为你的学生，你的演员，你的同台对手，从你身上学习对戏剧的热诚，令我认识『The Show Must Go On』这句话的意义。感谢您对香港舞台剧的改变。谨记教诲，继续寻找戏剧中的真善美。我们永远怀念你。The Show will Go On.」

苏玉华20岁时认识钟景辉

苏玉华悼念钟景辉：「King Sir，2026年6月3日是沉痛的一天。知道您离开了我们，久久不能言语，好像跌进一个时光隧道，以往的片段，一幅幅呈现眼前。原来我20岁已经认识您，当年好幸运考进演艺学院，您也就是我的戏剧学院院长，在学院𥚃学习到的一切，毕生受用。您年青时期远赴美国耶鲁大学进修戏剧，然后为香港戏剧发展贡献一生的力量，是多么具启发性的人生故事！您的故事一直勉励着我、启发着我，就是要专心一致、努力不懈、倾注热情、且严守纪律，这些专业精神一直贯彻在我的演艺生命里。您以身作则、少说话多做事、事事身体力行、里里外外贯彻如一，这些宝贵的人格深深影响着我，我以身为演艺学院的毕业生自豪，我以成为您的学生自豪！您令我知道要成为一个怎么样的演员。那做人呢？我记得问过您一条问题：『你觉得人生的意义是甚么？』您当时答我：『在你有限的生命里，若果可以不断帮助其他人、成就其他人、那你的一生也没有白过，这就是人生的意义，人生的价值。』谢谢您，King Sir！虽然您离开了，但您的精神——永不止息！我会永远怀念您！」

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