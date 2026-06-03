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钟景辉离世丨King Sir终生未婚 曾与苏杏璇传绯闻 年轻时是阳光爆肌男竟「无女埋身」

影视圈
更新时间：14:57 2026-06-03 HKT
发布时间：14:57 2026-06-03 HKT

香港戏剧界泰斗钟景辉（King Sir）今日（3日）传出离世噩耗，享年89岁。「King Sir」钟景辉毕生将精力奉献给舞台与萤幕，私下的感情世界却是极度低调。钟景辉一生未婚，膝下无儿无女，在娱乐圈打滚数十年，堪称「绯闻绝缘体」，回顾King Sir为数不多的感情轶事，只有曾被陈志云提到的已故资深女星苏杏璇的绯闻。

钟景辉赞苏杏璇是性格演员

「King Sir」钟景辉于2009年作客陈志云节目《志云饭局》，当年被陈志云大爆于1977年与苏杏璇曾传绯闻，King Sir听罢笑著否认拍拖，大赞苏杏璇是一位极具实力的「Character actor」性格演员。当被问及多年来是否曾有异性主动投怀送抱时，钟景辉连声哈哈大笑否认：「冇冇冇！」

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虽然King Sir钟景辉自谦无人投怀送抱，但曾有网民翻出其中学时期参与运动队的珍贵旧照，意外曝光钟景辉年轻时的阳光魅力。相片中的King Sir五官标致、阳光英俊，身穿校社背心大骚一双健硕的「麒麟臂」，充满运动气息，更钟景辉在中六时，成为校际陆运会全场总冠军。

King Sir钟景辉曼谷出世

不少网民对King Sir年轻时的阳光外表感惊喜，认为钟景辉当年的极高颜值与健硕身型，绝对称得上是校园里的风头趸，更直言他不需开口，也肯定「沟死女」，迷倒万千少女。而陈志云亦曾在节目中爆料，King Sir钟景辉是在泰国曼谷出生。

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