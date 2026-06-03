101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」

罗艳卿、元彪、刘家荣及吴炜伦等昨晚到沙田出席「幸会25岁—香港电影资料馆珍藏展」开幕礼，黄淑蔓为开幕礼担任嘉宾，将于本月8日25岁生日的她笑指要祝自己和电影资料馆生日快乐。

罗艳卿看展览勾起旧日回忆

有「美丽亲王」之称的罗艳卿（卿姐）虽然坐在轮椅，但精神状况非常良好，她受访时表示平常很少出街，今日受朋友邀请，所以出来见大家，又表示刚才看展览时有很多旧回忆涌现，指以前合作过、做过她儿子的现在都变大个，自己有时也会想起以前跟梁醒波在1950年代一起拍戏的画面，觉得好好笑。

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罗艳卿最开心拍戏嘈生晒

问到觉得最开心的是什么？卿姐说：「最开心去拍戏，晨早呱呱嘈，嘈生晒！你又咁、我又咁，唔三唔四，又成日抢嘢食，真系好热闹！」至于是否有约以前的旧拍档如胡枫等人见面？她指有，但最近比较少：「我而家101岁（虚龄），弊家伙，跌跛只脚惨，不过侄孙好乖，唔俾我郁，衫我都冇买，系佢（侄孙）买俾我着，徒弟都买衫俾我着，我自己都唔会去，跌跛只脚都唔行公司，唔买嘢。」提到修哥稍后会开骚，问到会否去支持对方？卿姐表示不会，因现在6、7点已瞓觉，笑指修哥有下午场，她表示可以谂下：「叫侄孙带我去，都想去睇吓佢！」

罗艳卿打麻雀经常「走鸡」

卿姐又透露平日通常约朋友打麻雀和食午餐，问到是否经常赢？她笑指没有，因为自己经常「走鸡」，而昨日就有10个朋友去她家中食饭：「好多人嚟我屋企，冇所谓，大家兄弟姊妹妹咪玩埋一齐，有乜食乜。」又指经常看电视，因为电视是老人的良药，自己什么都看，又谓现时喜欢与朋友开开心心、说说笑笑和车大炮。

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