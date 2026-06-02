周润发、苗侨伟跑步铁胆变饭脚 相识逾40年情谊深厚 两人获赞保养得宜状态极佳

近日知名美食家林澄光，在食店内遇见了周润发与苗侨伟饭叙，马上拍下了珍贵合照。从他分享的照片中可见，一向亲民的周润发，亲自拿著手机自拍，笑容满面、精神奕奕，而苗侨伟则在后方展露招牌的型男笑容，气氛轻松愉快。这次偶然的相遇，不仅让网民大赞两位巨星保养得宜、状态极佳，更让人再次将目光聚焦在这对相识数十载的好朋友身上。

苗侨伟夫妇加入发哥跑步团

周润发与苗侨伟在私底下的交情极为深厚，近年周润发积极推广跑步文化，他的「跑友圈」日益壮大，而苗侨伟与老婆戚美珍，也是这个星级跑步团的常客，经常结伴跑匀全港。除了做运动锻炼身体，他们还经常一起孖住开餐，二人曾在太子闹市一间人气烧饼店，齐齐在街头排队买烧饼，随即引来大批网民拍照，在同日夜上，二人又在大埔的泰式餐馆食饭，二人不仅是跑步铁脚，还是饭叙的铁胆。

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苗侨伟去年发文贺周润发70大寿

除了在日常生活中结伴同行，苗侨伟对周润发这位「大师兄」，敬重之情更是表露无遗。去年周润发迎来70大寿时，苗侨伟罕有地在社交平台发文祝贺，写道：「无论做人做事，都是我学习的榜样。最尊敬的大师兄，70th生日快乐﹗潇洒人生，快乐自在！」短短几句话，字里行间充满了对周润发的无限敬重与欣赏。

二人结缘于TVB相识逾40年

回顾两人的深厚渊源，早在八十年代初的TVB时期，便已结下缘分。在1981年的经典剧集《火凤凰》，两人已经首度合作；而1983年的《播音人》则是他们的第二套合作剧集，当年发哥饰演风流倜傥的韦业昌，三哥则饰演吕熙，两人在剧中有著精彩的对手戏。除此之外，他们亦曾于《苏乞儿》以及阵容鼎盛的台庆剧《杨家将》中合作，数十年过去，二人均成为了国际巨星，但这份情谊却始终不变。

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