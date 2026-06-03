陈松伶偕小8岁老公张铎甜蜜放闪 竟惊变「纸片人」？ 身体一部位异常粉丝嗌心痛

56岁的陈松伶，近年将生活重心全面转移至内地，与比她年轻8岁的演员丈夫张铎，享受甜蜜的二人世界。两人结婚多年，这段「姊弟恋」始终恩爱如昔，经常在社交平台上分享生活点滴，甜蜜放闪。近日陈松伶上传了一段温馨短片，片中两人互动亲暱，大派心灵鸡汤，劝勉大家要「天天开心」、「把烦恼丢掉，把快乐装满」，幸福之情溢于言表。然而，网民的焦点却全然落在陈松伶的身形上，惊讶地发现她瘦了非常多仿如「纸片人」，甚至手臂上青筋暴现，出现「树根手」，与过往饱满的形象大相迳庭，纷纷留言表示关心。

陈松伶突然暴瘦健康亮警号？

事实上，在爱情的滋润下，加上步入中年新陈代谢减慢，陈松伶近年也难免出现了「幸福肥」，体重问题一度成为外界关注的焦点。为了健康与重拾最佳状态，她自2022年起便下定决心积极减肥。从这次的影片中可见，她的减肥成果极其显著，不仅脸颊变得瘦削，下颚线条分明，穿上无袖上衣的手臂更是纤细得惊人，甚至可以清晰看到浮现的青筋。网民对此反应两极，有人大赞她毅力惊人，重塑少女般的体态，但更多人担心她是否减重过度，纷纷提醒她要注意健康。

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陈松伶因病切除子宫致终身不育

陈松伶与张铎的甜蜜婚姻背后，有著最大的遗憾。由于陈松伶早年因患上子宫肌瘤，被迫切除子宫，导致终身无法生育。她曾坦言，不能为丈夫继后香灯是她心中一根难以拔除的刺，为此深感内疚。然而，丈夫张铎给予了她无限的爱与包容，一直温柔地支持著她。正是这份坚定不移的爱，让陈松伶慢慢解开心结，重新找回自信与快乐。

陈松伶长驻内地演出舞台剧

回顾陈松伶的演艺生涯，她昔年曾是TVB力捧的收视女王，主演过无数脍炙人口的经典剧集，包括《天涯歌女》、《笑看风云》及《天地男儿》等，每一部都是收视与口碑的双重保证，清纯的玉女形象深入民心，成为一代港人的集体回忆。近年陈松伶长驻内地，早前演出音乐剧《出走》，网民已指出她出现苹果肌下垂，现时更是瘦了两个码，担心她的健康亮起警号。

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