许绍雄爱女许惠菁屡传婚变 黎芷珊疑无意踢爆感情现状 牵线做媒介绍王嘉尔？

已故资深艺人「Benz雄」许绍雄的女儿许惠菁（Charmaine），于2023年底与拍拖多年的银行界才俊Shane结婚，当时有大批圈中人畀面到贺。许惠菁在父亲许绍雄离世后，与老公屡传婚变，加上许惠菁的态度，令传闻更添迷离。近日许惠菁在网上分享与黎芷珊的影片，二人互动疑曝光许惠菁的婚姻情况。

黎芷珊关心许惠菁情绪

许惠菁日前在社交平台分享与黎芷珊聚会的短片，黎芷珊在片中见到许惠菁时，即流露出心痛之情，温柔地出言安慰许惠菁：「其实我好开心见到你有心情出嚟，真系应该放松一下自己。有时候好多心事放喺心入面，揾人出嚟倾吓偈，个人会开心啲。」让许惠菁感动点头，更撒娇地将头靠在黎芷珊身上。

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黎芷珊之后又形容许惠菁是自己「最爱的妹妹」，成功𠱁得许惠菁展露笑容。随后许惠菁打趣问黎芷珊：「你爱我会唔会多过王嘉尔？」获黎芷珊肯定答复后，许惠菁即笑指自己其实也很爱王嘉尔。没想到黎芷珊一口答应做中间人：「揾日我会介绍畀你。」影片曝光后引起网民揣测，是否暗示许惠菁已回复单身。

许惠菁老公逾半年没露面

许惠菁的老公Shane自外父许绍雄去年11月丧礼后，已未见再与太太一同现身。早前许惠菁出席公开活动时，被问及婚姻状况三缄其口，仅低调以「现阶段工作为重」轻轻带过。许惠菁今年5月庆祝29岁生日，同样未见分享跟老公Shane的合照，令婚变传闻甚嚣尘上。

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