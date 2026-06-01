Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

许绍雄爱女许惠菁屡传婚变 黎芷珊疑无意踢爆感情现状 牵线做媒介绍王嘉尔？

影视圈
更新时间：19:00 2026-06-01 HKT
发布时间：19:00 2026-06-01 HKT

已故资深艺人「Benz雄」许绍雄的女儿许惠菁（Charmaine），于2023年底与拍拖多年的银行界才俊Shane结婚，当时有大批圈中人畀面到贺。许惠菁在父亲许绍雄离世后，与老公屡传婚变，加上许惠菁的态度，令传闻更添迷离。近日许惠菁在网上分享与黎芷珊的影片，二人互动疑曝光许惠菁的婚姻情况。

黎芷珊关心许惠菁情绪

许惠菁日前在社交平台分享与黎芷珊聚会的短片，黎芷珊在片中见到许惠菁时，即流露出心痛之情，温柔地出言安慰许惠菁：「其实我好开心见到你有心情出嚟，真系应该放松一下自己。有时候好多心事放喺心入面，揾人出嚟倾吓偈，个人会开心啲。」让许惠菁感动点头，更撒娇地将头靠在黎芷珊身上。

相关阅读：许绍雄女儿婚变传言再起？许惠菁庆祝29岁生日 契姊佘诗曼温馨同贺 老公继续无影惹揣测

相关阅读：许绍雄女儿自爆离地生活！体验做家务唔识用洗衣机 4000呎豪宅内藏「小型洗衣店」

黎芷珊之后又形容许惠菁是自己「最爱的妹妹」，成功𠱁得许惠菁展露笑容。随后许惠菁打趣问黎芷珊：「你爱我会唔会多过王嘉尔？」获黎芷珊肯定答复后，许惠菁即笑指自己其实也很爱王嘉尔。没想到黎芷珊一口答应做中间人：「揾日我会介绍畀你。」影片曝光后引起网民揣测，是否暗示许惠菁已回复单身。

许惠菁老公逾半年没露面

许惠菁的老公Shane自外父许绍雄去年11月丧礼后，已未见再与太太一同现身。早前许惠菁出席公开活动时，被问及婚姻状况三缄其口，仅低调以「现阶段工作为重」轻轻带过。许惠菁今年5月庆祝29岁生日，同样未见分享跟老公Shane的合照，令婚变传闻甚嚣尘上。

相关阅读：许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
4小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
11小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
2小时前
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
快餐店斩料加餸！港式烧味限时低至6折 $33起叹半斤叉烧/烧味三拼
饮食
8小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
7小时前
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
2026-05-31 17:22 HKT
南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）
南海有风初长成？天文台料最快周三有发展 发出热带气旋警告机会视乎两大因素（附AI路径预测）
社会
3小时前
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
出街食饭根本系交智商税？$35腿蛋治物价离地 大排档人均$300平民恩物变天价 神人抛「1客观数据」全场秒静｜Juicy叮
时事热话
5小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
3小时前
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
02:24
「非常父母」在家分娩诞幼子 至今无出世纸 社福界指涉疏忽照顾：完全偏离常人做法
社会
9小时前