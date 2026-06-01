钻石级笋盘黄宗泽遇海儿即发功？揸绝版古董车出巡 却因「一事」吓到面色大变

黄宗泽（Bosco）出道超过二十年，多年来活跃于影视圈，拍摄过无数经典剧集与电影，近年黄宗泽北上发展，吸金力惊人，加上投资有道，自揭曾持有近10个单位，物业遍布香港、内地及东南亚，保守估计身家早已超过逾亿元，是娱乐圈中公认的「钻石级笋盘」。

黄宗泽对海儿心心眼

黄宗泽本身亦是爱车之人，尤其对古董车情有独钟，他曾自爆收藏最贵的汽车价格高达300万，手头上已经拥有八架车，于过并非全部是古董车，有些是公司车，有些是以往买下其他牌子的汽车。日前黄宗泽出动绝版墨绿色Ford Mustang Shelby GT500古董跑车，为周家怡与海儿的YouTube节目《恨驾女团》担任嘉宾，期间竟然对海儿心心眼！

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周家怡昨日在IG发文感谢多谢黄宗泽揸古董车为《恨驾女团》担任嘉宾，黄宗泽今次出动1968年出产的墨绿色Ford Mustang Shelby GT500古董跑车，周家怡忍不住大赞黄宗泽不是只有钱那么简单，是有品味地花钱。黄宗泽说：「呢架车系我细个嘅梦想，细个睇戏已经成日见到，𠮶阵唔知系乜嘢型号，只系觉得好靓，入咗行就越来越留意呢架车，最后忍唔住买咗返嚟。」黄宗泽表示今次首次拍车的节目，连爱车亦次出动拍摄：「呢架车我买咗7、8年，大约70万左右，喺外国运返嚟，不过买返嚟系黄色，我唔系太钟意，所以全车拆晒重新整过。我冇计过多多钱。」黄宗泽是圈中著名的「车痴」与古董车爱好者，收藏了多架珍藏名车，除了这架GT500古董跑车外，还有充满复古风味的经典日系中古车Nissan Figaro，其收藏中最贵的一架绝版古董车，市值已升值至高达300万港元，被形容为将「一层楼」揸出街。

在访问中，黄宗泽对海儿全程心心眼，不时冷落了周家怡，搞到她自嘲为电灯胆，不过当黄宗泽听到海儿养蛇话题，淡定分享自己被毒蛇咬住手五分钟的惊人经历后，瞬间面色一变并笑骂：「你哋两个好嘢！特登咁样嚟阴我系咪啊？」黄宗泽和周家怡提到网上流传的一个惊悚都市传说：「听讲蛇如果打直瞓喺你身边，其实系度长度，睇下几时可以一啖吞咗你。」海儿立刻认真为爱宠护航，反驳指蛇只会吃和自己一样粗的食物，黄宗泽再激动反驳：「新闻𠮶啲蟒蛇，连一只牛都吞得晒呀！隔篱屋陈师奶个仔冇咗啰！」黄宗泽更发挥超强想像力，生动模仿起蛇在夜里打直身子「嘶嘶」蠕动的模样，搞笑演绎蛇的内心戏：「牠一边蠕动，一边其实在测量『个牙膏够唔够大』，看自己的嘴要张到多大！」结果海儿瞬间无言以对。网民纷纷留言大赞「笑到喷饭」：「估唔到黄宗泽都咁搞笑」，更有人直指「隔篱屋陈师奶个仔冇咗，呢句真系忍唔住笑了」。不少观众认为这集是《恨驾女团》开播以来最好笑的一集：「咁多集今集真系最好笑」「睇一次笑一次」、「笑到标眼水」。

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黄宗泽自2017年北上发展疯狂吸金，加上妈妈为他全权打理财政及投资物业，早已有车有楼且做生意当老板，他曾自爆在香港、内地及东南亚拥有超过10个物业，包括于东南亚先后购入八、九间物业、三个沙田银禧花园单位，物业市值过亿。爱车成狂的黄宗泽又曾表示每当朋友要上他的古董车，事前自会特别告诉朋友要小心，还会亲身指导坐姿应该要怎样，首先必须要臂部坐下去，再抬起脚，缩放下来，便不会造成任何破损了！半夜睡不着的时候，就会跳上自己的车开开引擎，聆听车子的声音，还会刻意去闻一下皮革气味。