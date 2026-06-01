刘德华老婆朱丽蒨罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德

现年60岁的「天王」刘德华妻子朱丽蒨，自嫁给刘德华后，多年来一直甘愿做天王背后的女人，生活极之低调，是丈夫最强大的后盾。近日，有网民在香港一间超级市场疑似幸运地偶遇了这位极少露面的天王嫂，并拍下了她的最新照片，引发网络热议。

朱丽蒨新相疑似流出

从网民分享的照片中可见，朱丽蒨当时正在超市内专心购物。其中一张照片中，她身处食品或家品区，正仔细端详货架上的商品；另一张则显示她在蔬果区前，似乎在为家人挑选新鲜食材。

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朱丽蒨低调朴实无华有气质

当天，朱丽蒨戴上了口罩，但一头乌黑柔顺的长发依旧亮眼，显得非常有气质。在路人零滤镜的镜头下，清晰可见她的皮肤非常白皙光滑，充满光泽，完全看不出真实年龄已经60岁，保养得宜的状态令人惊叹。在装扮方面，朱丽蒨贯彻其低调作风。她身穿一件简单的白色T恤，搭配黑色休闲裤和白色运动鞋，肩上背著一个实用的大容量手袋，打扮轻便又随意，完全没有任何炫富的奢华感，完美配合她「天王背后的女人」的贤淑人设。她在超市内认真采购的模样，相信是为家庭添置食物和日用品，尽显贤良淑德的一面。朱丽蒨的低调与善良，不仅体现在日常生活中，更深受身边人赞赏。

网红爆朱丽蒨真实为人

早前曾一位名叫「雪雯」的内地网红曾分享，她有长达两个月的时间在私人飞机上服务刘德华夫妇，并对朱丽蒨留下了深刻印象。雪雯回忆道，有一次刘德华正全神贯注地背剧本，她上前询问想吃甚么，但刘德华过于投入而没有听见。这时，坐在一旁安静看书的朱丽蒨察觉到了，她没有直接打断丈夫，而是温柔地拍了拍他，并以英文名「Andy」提醒：「Andy！ Andy！快快快，别人在问你吃甚么呢，你快点回答人家。」朱丽蒨略带焦急的反应，让刘德华马上回过神来，笑著回答：「都可以，都可以。」雪雯更分享了一个可爱的后续，指朱丽蒨事后「用书甩了（刘德华）两下」，夫妻间的互动既甜蜜又真实。雪雯透露，不仅是她个人，刘德华身边的所有工作人员都对朱丽蒨赞不绝口，形容她是「见过最好的女人」，因为她不仅对丈夫无微不至，对待公司的员工和服务人员，也都抱持著真心实意的关爱。

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