戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶

41岁的戴梦梦自从升级做妈妈后，不时在社交平台分享凑B日常，日前她晒出爱女的生活照，意外令一家三口居住的临海豪宅内部全貌曝光，尽显气派！从照片可见，大宅的装潢设计，主要以纯白色及浅木色为主调，风格简约温馨。最吸睛的莫过于客厅拥有一列宽阔的落地大玻璃窗，采光度极佳，更可饱览一望无际的无敌海景，景观开扬令人心旷神怡。豪宅实用面积极大、空间感十足，即使客厅摆放了体积庞大的BB床、大型BB餐椅，以及各式各样的婴儿日用品和玩具后，活动空间依然绰绰有余，完全没有局促感。

戴梦梦分享凑女日常曝光豪宅

戴梦梦近日兴奋地向粉丝报喜，透露宝贝女儿Brianna已经半岁大，从纯饮奶过渡到进食固体食物。相中眼仔睩睩、面珠充满肉地的Brianna乖乖坐在BB櫈上，准备品尝人生第一口糊仔。戴梦梦感性地写道：「时间真系过得好快，由妳净系饮奶，到而家开始已经可以坐喺张凳度食固体食物，心里面有一种无比的感动。」她更甜蜜放闪，大赞老公Kyle同样是个好爸爸兼入厨好手，笑言女儿迟些可以吃粥和面时，就有爸爸煮的好味食物等着她，字里行间洋溢着新手妈妈的幸福喜悦。

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戴梦梦闪嫁金融才俊当少奶奶

戴梦梦如今在豪宅内，专心相夫教女，画面温馨，不禁令人回想起她过去崎岖的感情路。当年她与太极乐队鼓手朱翰博（Ricky）相恋，两人经历多次离离合合，最终恋情还是无疾而终。幸好戴梦梦终于迎来了真命天子，她后来与圈外金融才俊Kyle认识，两人一拍即合，戴梦梦更突然宣布闪婚。婚后Kyle对梦梦宠爱有加，两人有影皆双，她亦渐渐淡出幕前，将生活重心完全转移至家庭，专心做好贤妻良母的角色。

戴梦梦人工受孕挨300针终诞女

婚后戴梦梦一直渴望拥有属于夫妻的爱情结晶，为了成功怀孕，她不惜踏上艰辛的人工受孕之路。她曾坦言在求子过程中吃尽苦头，前后挨了足足300多针，她终于在41岁之龄成功圆梦，诞下小公主Brianna。如今看著爱女在宽敞的海景豪宅中健康快乐地成长，一家三口乐也融融，成为了人生大赢家。

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