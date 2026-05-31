港姐冠军卢淑仪「逆龄生长」惊现少女味  皮肤幼滑气质出众  李克勤难掩倦容似太太老窦？

现年58岁的歌王李克勤与52岁的前香港小姐冠军太太卢淑仪，自2006年结婚以来，一直是圈中的模范夫妻。两人育有大仔李立仁（Ryan）和细仔李力司（Rex），一家四口生活幸福美满。近年，李克勤将事业重心转移至内地，凭借其超强的吸金能力，频繁亮相各大综艺节目；而卢淑仪则在婚后淡出幕前，专心相夫教子，鲜有公开露面。近日网上流传出一组夫妇二人的最新照片，他们结伴为香港时装品牌创办人刘志华庆祝生日，其近况随即引起热议。

卢淑仪逆龄生长现少女味

从照片可见，久未露面的卢淑仪状态极佳，令人惊艳。当晚她身穿一件简约的星形图案上衣，在一脸淡妆之下，依然颜值出众。她的皮肤白皙幼滑，脸上几乎没有明显的皱纹，配上温婉贤淑的笑容，气质十分吸引，更意外地流露出一丝少女味，完全不像已年过半百的两子之母。

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李克勤眼镜遮面仍见疲态

相比之下，丈夫李克勤的状态则显得较为普通。他虽然戴着一副超大的时尚眼镜，遮盖了近半张脸，但仍可见其面色略显疲惫。不过，对比起早前被部分媒体形容为「断崖式衰老」的模样，他整体的精神状态已算稍为回勇。

李克勤似卢淑仪爸爸？

这辑照片曝光后，不少网民都一面倒地大赞卢淑仪「越活越年轻」、「保养得宜」。同时，亦有许多人开玩笑地提醒李克勤要好好保养，笑称：「再这样下去，很快就会像太太的爸爸，多过似老公了！」。

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