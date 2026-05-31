邓萃雯与歌后闺密惊喜世纪合体 当年吻照流出传「断背恋」 歌后曾两度晕倒离婚9年

「新加坡国宝」级歌后陈洁仪，近日在上海举行演唱会，更邀请到视后邓萃担任表演嘉宾。当晚，两人以一身帅气的「闺密装」登场，同样身穿黑色西装外套，邓萃雯配衬黑白花纹长裙，温婉动人，陈洁仪则以白色荷叶边上衣，配搭白色长裤，型格十足。在台上，二人时而深情对望，时而紧紧牵著对方的手合唱，脸上挂著的灿烂笑容，她们的互动自然而温馨，友情尽在不言中。

邓萃雯与闺密曾传「断背」绯闻

事实上，这对相识多年的好闺密，多年前曾因一张亲密合照，而引起轩然大波。当时陈洁仪在社交平台上载了一张亲吻邓萃雯面颊的相片，引发外界对她们关系的无限遐想，二人一度惊传「断背情」。面对这场突如其来的同性绯闻，性格直率的邓萃雯为免吓跑好友的追求者，曾表示：「我知我很man，但我还是喜欢men！」她们对于这段被扭曲的友情也感到无奈，邓萃雯曾不解地问：「为甚么两个一向低调的人，只是诉说很开心交到一个知己密友，而且相处之后发现更多的喜爱和欣赏，居然会变成另类联想呢？」陈洁仪亦半开玩笑地恳求外界手下留情：「我们的『太后气场』已经让很多男士不敢追求我们，你们再这样闹，我们两姐妹可真得坐冷板凳了！」二人的高情商回应，化解了尴尬。

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单身陈洁仪曾有过5年婚姻

陈洁仪在90年代凭一曲《心痛》红遍亚洲，但年轻时因全身心投入工作，曾因过度劳累两度晕倒，甚至三度声带生茧，让她在2004年毅然暂别乐坛。她曾有过一段维持了5年的婚姻，但在2017年宣布离婚，回复单身。对此，她坦然表示：「我觉得单身很自由、很开心」，享受随心所欲地结识新朋友的过程，认为不一定要有伴侣才是圆满。

邓萃雯错恋江华悔当小三

至于邓萃雯的情路同样坎坷，她最为人熟知的一段感情，是曾介入艺人江华与麦洁文的婚姻，邓萃雯与江华在合作《我和春天有个约会》时，戏假情真。当时江华被传媒拍到连续6日出入她的香闺，令这段婚外情全面曝光。然而，当事件闹大后，江华却选择与妻子麦洁文阵线连一，两夫妻合体上电视节目公开炮轰邓萃雯，最终邓萃雯理智地选择退出。此后，自1999年与郑敬基分手后，便再没有公开承认过任何恋情，至今仍然单身。

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